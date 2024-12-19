https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/miss-netherlands-guzellik-yarismasi-artik-yapilmayacak-dunya-degisiyor-1091758944.html

Miss Netherlands güzellik yarışması artık yapılmayacak: 'Dünya değişiyor'

Miss Netherlands güzellik yarışması artık yapılmayacak: 'Dünya değişiyor'

Sputnik Türkiye

Her yıl Hollanda'da düzenlenen Miss Netherlands güzellik yarışması tarihe karışıyor. Yarışmanın organizatörleri güzellik yarışmasının artık yapılmayacağını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T16:51+0300

2024-12-19T16:51+0300

2024-12-19T16:51+0300

yaşam

dünya

avrupa

hollanda

miss netherlands

güzellik yarışması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/11/1090493276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb7f2673f3e655c101fe255576d1aa9a.jpg

Hollanda'da düzenlenen Miss Netherlands güzellik yarışması tarih oluyor. Yarışmanın organizatörleri "Dünya değişiyor" diyerek artık güzellik yarışması yapmayacaklarını açıkladı. Miss Netherlands, 2023'te tarihin ilk trans kadın kazananı Rikkie Kollé'yi güzellik kraliçesi seçtikleri için çok konuşulmuştu.Yarışmanın web sitesinde 'Niet Meer Van Deze Tijd' (Artık Bunun Zamanı Değil) yazılı yeni bir platformun kurulduğu duyuruldu. Güzellik yarışmasının kaldırılmasıyla, yarışmaya katılan gençlere 'birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçlayan yeni bir girişim başlatıldı.Miss Netherlands'in artık akıl sağlığı, sosyal medya, çeşitlilik, kendini ifade etme ve çok daha fazlası etrafında dönen bir platforma dönüşeceğini duyuran organizatörler, "Yıllarca ihtişam, yetenek ve ilham dolu bir tarihten sonra, Miss Netherlands birçok insanın kalbinde yer eden isme veda ediyor. Ancak bu bir son değil; yeni bir başlangıç. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte değişiyoruz" dedi.Bu platformda gençlere sürekli değişen dünyada kendileri olmaları için ilham vereceklerini belirten açıklamada, "Artık taç yok, birbirine bağlanan hikayeler var. Elbiseler yok, hayata geçen hayaller var" sözleri dikkat çekiyor.Miss Netherlands direktörü ve yeni platformun kurucusu Monica van Ee, seçmelerin kaldırılmasının nedeninin başta izleyicinin inatçılığı olduğunu 'çok beyaz', 'çok siyah' gibi eleştirilerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun her yıl olumsuz enerjiye neden olduğunu söyleyen van Ee, 'ekibinin enerjilerini daha pozitif yönde kullanmak istediklerini ve yeni kurdukları platforma inandıklarını' söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hicbir-sey-icin-gec-degil-fransa-tarihinin-en-yasli-guzellik-kralicesini-secti-1091643974.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, avrupa, hollanda, miss netherlands, güzellik yarışması