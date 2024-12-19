https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/miss-netherlands-guzellik-yarismasi-artik-yapilmayacak-dunya-degisiyor-1091758944.html
Miss Netherlands güzellik yarışması artık yapılmayacak: 'Dünya değişiyor'
Miss Netherlands güzellik yarışması artık yapılmayacak: 'Dünya değişiyor'
Sputnik Türkiye
Her yıl Hollanda'da düzenlenen Miss Netherlands güzellik yarışması tarihe karışıyor. Yarışmanın organizatörleri güzellik yarışmasının artık yapılmayacağını... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T16:51+0300
2024-12-19T16:51+0300
2024-12-19T16:51+0300
yaşam
dünya
avrupa
hollanda
miss netherlands
güzellik yarışması
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Hollanda'da düzenlenen Miss Netherlands güzellik yarışması tarih oluyor. Yarışmanın organizatörleri "Dünya değişiyor" diyerek artık güzellik yarışması yapmayacaklarını açıkladı. Miss Netherlands, 2023'te tarihin ilk trans kadın kazananı Rikkie Kollé'yi güzellik kraliçesi seçtikleri için çok konuşulmuştu.Yarışmanın web sitesinde 'Niet Meer Van Deze Tijd' (Artık Bunun Zamanı Değil) yazılı yeni bir platformun kurulduğu duyuruldu. Güzellik yarışmasının kaldırılmasıyla, yarışmaya katılan gençlere 'birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçlayan yeni bir girişim başlatıldı.Miss Netherlands'in artık akıl sağlığı, sosyal medya, çeşitlilik, kendini ifade etme ve çok daha fazlası etrafında dönen bir platforma dönüşeceğini duyuran organizatörler, "Yıllarca ihtişam, yetenek ve ilham dolu bir tarihten sonra, Miss Netherlands birçok insanın kalbinde yer eden isme veda ediyor. Ancak bu bir son değil; yeni bir başlangıç. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte değişiyoruz" dedi.Bu platformda gençlere sürekli değişen dünyada kendileri olmaları için ilham vereceklerini belirten açıklamada, "Artık taç yok, birbirine bağlanan hikayeler var. Elbiseler yok, hayata geçen hayaller var" sözleri dikkat çekiyor.Miss Netherlands direktörü ve yeni platformun kurucusu Monica van Ee, seçmelerin kaldırılmasının nedeninin başta izleyicinin inatçılığı olduğunu 'çok beyaz', 'çok siyah' gibi eleştirilerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun her yıl olumsuz enerjiye neden olduğunu söyleyen van Ee, 'ekibinin enerjilerini daha pozitif yönde kullanmak istediklerini ve yeni kurdukları platforma inandıklarını' söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/hicbir-sey-icin-gec-degil-fransa-tarihinin-en-yasli-guzellik-kralicesini-secti-1091643974.html
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dünya, avrupa, hollanda, miss netherlands, güzellik yarışması
dünya, avrupa, hollanda, miss netherlands, güzellik yarışması
Miss Netherlands güzellik yarışması artık yapılmayacak: 'Dünya değişiyor'
Her yıl Hollanda'da düzenlenen Miss Netherlands güzellik yarışması tarihe karışıyor. Yarışmanın organizatörleri güzellik yarışmasının artık yapılmayacağını, platformlarını gençlere ilham vermek için kullanacaklarını açıkladı.
Hollanda'da
düzenlenen Miss Netherlands
güzellik yarışması tarih oluyor. Yarışmanın organizatörleri "Dünya değişiyor" diyerek artık güzellik yarışması yapmayacaklarını açıkladı. Miss Netherlands, 2023'te tarihin ilk trans kadın kazananı
Rikkie Kollé'yi güzellik kraliçesi seçtikleri için çok konuşulmuştu.
Yarışmanın web sitesinde 'Niet Meer Van Deze Tijd' (Artık Bunun Zamanı Değil) yazılı yeni bir platformun kurulduğu duyuruldu. Güzellik yarışmasının kaldırılmasıyla, yarışmaya katılan gençlere 'birçok farklı şekilde ilham vermeyi' amaçlayan yeni bir girişim başlatıldı.
Miss Netherlands'in artık akıl sağlığı, sosyal medya, çeşitlilik, kendini ifade etme ve çok daha fazlası etrafında dönen bir platforma dönüşeceğini duyuran organizatörler, "Yıllarca ihtişam, yetenek ve ilham dolu bir tarihten sonra, Miss Netherlands birçok insanın kalbinde yer eden isme veda ediyor. Ancak bu bir son değil; yeni bir başlangıç. Dünya değişiyor ve biz de onunla birlikte değişiyoruz" dedi.
Bu platformda gençlere sürekli değişen dünyada kendileri olmaları için ilham vereceklerini belirten açıklamada, "Artık taç yok, birbirine bağlanan hikayeler var. Elbiseler yok, hayata geçen hayaller var" sözleri dikkat çekiyor.
Miss Netherlands direktörü ve yeni platformun kurucusu Monica van Ee, seçmelerin kaldırılmasının nedeninin başta izleyicinin inatçılığı olduğunu 'çok beyaz', 'çok siyah' gibi eleştirilerden kaynaklandığını söyledi. Bu durumun her yıl olumsuz enerjiye neden olduğunu söyleyen van Ee, 'ekibinin enerjilerini daha pozitif yönde kullanmak istediklerini ve yeni kurdukları platforma inandıklarını' söyledi.