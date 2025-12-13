https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/dort-ulke-abnin-rus-varliklarini-kullanma-planina-karsi-cikti-1101775907.html

‘Dört ülke AB’nin Rus varlıklarını kullanma planına karşı çıktı’

Avrupa Komisyonu’nun yaklaşık 210 milyar euro tutarındaki dondurulmuş Rusya Merkez Bankası rezervlerini Ukrayna’ya aktarmaya yönelik girişimi yeni bir engelle karşılaştı. Politico’nun ulaştığı iç yazışmalara göre, İtalya, Belçika, Malta ve Bulgaristan, bu plana karşı ortak tavır aldı.Söz konusu dört ülkenin hazırladığı belgede, “AB Komisyonu ve Konsey’e, Avrupa hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde daha düşük risk taşıyan ve öngörülebilir parametrelerle şekillenmiş alternatif finansman seçeneklerinin tartışılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verilerek, Ukrayna’nın finansal ihtiyaçların, ortak kredi programları veya geçici çözümler yoluyla karşılanması gerektiği vurgulandı.Politico ayrıca, bu dört ülkenin açık muhalefetinin, Avrupa Komisyonu’nun gelecek hafta yapılacak oylamada anlaşmaya varma umudunu ciddi şekilde zayıflattığına dikkat çekti.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.Kiev'i gerektiği kadar destekleme sözü veren AB, mevcut tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. AB ülkeleri kendi bütçelerinden fon ayırmaya yanaşmıyor. Avrupa Komisyonu şu anda Rus varlıklarının kullanımı için Belçika'nın onayını talep ediyor.Söz konusu miktar, ‘tazminat kredisi’ şeklinde 185 ila 210 milyar euro arasında değişiyor. Kiev’in, çatışma sona erdikten sonra, Moskova “maddi zararları öderse” bu parayı geri ödeyeceği iddia ediliyor.Belçika yetkilileri şu ana kadar AB'nin talebine uymayı reddetti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, Avrupa Komisyonu'nun teklifini ‘hırsızlık’ olarak nitelendirdi ve dava açma olasılığını dışlamadı.

