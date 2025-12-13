https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/ab-konseyi-rus-varliklarinin-suresiz-dondurulmasini-ekonomiyi-koruma-gerekcesiyle-savundu-1101763384.html

AB Konseyi, Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını ‘ekonomiyi koruma’ gerekçesiyle savundu

AB Konseyi, Rus varlıklarının süresiz dondurulmasını 'ekonomiyi koruma' gerekçesiyle savundu

13.12.2025

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya Merkez Bankası’nın AB ülkelerinde dondurulmuş varlıklarının süresiz olarak dondurulması kararına yönelik eleştiriler sonrası bir açıklama yayımladı.Konseyin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Bugün Konsey, Avrupa Birliği’nde dondurulmuş olan Rusya Merkez Bankası varlıklarının Rusya’ya iadesini geçici olarak yasaklama kararı aldı. Bu karar, AB ekonomisine zarar verme riskini sınırlamak amacıyla acil biçimde alındı” ifadelerine yer verildi.Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya’ya ait dondurulmuş yaklaşık 210 milyar euro değerindeki rezervlerin süresiz olarak dondurulması kararını kabul etmişti.AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rus Merkez Bankası’na ait varlıkların yalnızca Moskova'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirtmişti.Avrupa Konseyi Başkanı Antanio Costa ise, söz konusu Rus varlıklarının Ukrayna’ya Rusya’dan gelecek tazminat ödenene kadar dondurulmaya devam edeceğini ifade ederek, AB'nin bir sonraki adımının 2026-2027 döneminde Ukrayna’ya sağlanması planlanan finansmanı karara bağlamak olduğunu vurgulamıştı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

rusya

ukrayna

donbass

