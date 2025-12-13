https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/dmitriyev-nato-ve-ab-burokratlari-trumpin-ukrayna-baris-planini-sabote-etmeye-calisiyor-1101764002.html
Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump’ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor
ukrayna kri̇zi̇
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
macaristan
peter szijjarto
nato
mark rutte
ukrayna
donald trump
abd
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’ye mensup bürokratların, Trump’ın Ukrayna’daki savaşa son vermeyi amaçlayan barış planını engellemek için sistematik olarak çalıştığını ifade etti. Dmitriyev, bu çevrelerin Trump'ın barış sağlamasına izin vermek yerine 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı tercih ettiklerini vurguladı.Dmitriyev, söz konusu açıklamayı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdiği paylaşımına yanıt olarak yaptı.Szijjarto, Rutte'nin Rusya'yla savaşa hazırlık çağrılarının gerginliği tırmandırdığını ve Ukrayna barış görüşmelerini sabote ettiğini belirtmiş; Macaristan’ın bu savaş söylemlerine karşı olduğunu vurgulamıştı.Dmitriyev, Szijjarto’nun ifadelerini destekleyerek, “Tüm bunlar tamamen doğru. NATO, AB ve İngiltere bürokrasisi, Trump’ın barış planını baltalamak için yoğun çaba harcıyor. Onlar, Başkan Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlamaktansa, 3. Dünya Savaşı’nı başlatmayı tercih ederler” ifadelerini kullandı.
macaristan
ukrayna
i̇ngiltere
