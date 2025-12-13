Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump'ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor
Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump’ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, NATO ve AB bürokratlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna için önerdiği barış planını... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’ye mensup bürokratların, Trump’ın Ukrayna’daki savaşa son vermeyi amaçlayan barış planını engellemek için sistematik olarak çalıştığını ifade etti. Dmitriyev, bu çevrelerin Trump'ın barış sağlamasına izin vermek yerine 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı tercih ettiklerini vurguladı.Dmitriyev, söz konusu açıklamayı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdiği paylaşımına yanıt olarak yaptı.Szijjarto, Rutte'nin Rusya'yla savaşa hazırlık çağrılarının gerginliği tırmandırdığını ve Ukrayna barış görüşmelerini sabote ettiğini belirtmiş; Macaristan’ın bu savaş söylemlerine karşı olduğunu vurgulamıştı.Dmitriyev, Szijjarto’nun ifadelerini destekleyerek, “Tüm bunlar tamamen doğru. NATO, AB ve İngiltere bürokrasisi, Trump’ın barış planını baltalamak için yoğun çaba harcıyor. Onlar, Başkan Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlamaktansa, 3. Dünya Savaşı’nı başlatmayı tercih ederler” ifadelerini kullandı.
252
60
Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump'ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor

01:04 13.12.2025
Kirill Dmitriyev
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, NATO ve AB bürokratlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna için önerdiği barış planını engellemek için büyük çaba sarfettiğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’ye mensup bürokratların, Trump’ın Ukrayna’daki savaşa son vermeyi amaçlayan barış planını engellemek için sistematik olarak çalıştığını ifade etti. Dmitriyev, bu çevrelerin Trump'ın barış sağlamasına izin vermek yerine 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı tercih ettiklerini vurguladı.
Dmitriyev, söz konusu açıklamayı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdiği paylaşımına yanıt olarak yaptı.
Szijjarto, Rutte'nin Rusya'yla savaşa hazırlık çağrılarının gerginliği tırmandırdığını ve Ukrayna barış görüşmelerini sabote ettiğini belirtmiş; Macaristan’ın bu savaş söylemlerine karşı olduğunu vurgulamıştı.
Dmitriyev, Szijjarto’nun ifadelerini destekleyerek, “Tüm bunlar tamamen doğru. NATO, AB ve İngiltere bürokrasisi, Trump’ın barış planını baltalamak için yoğun çaba harcıyor. Onlar, Başkan Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlamaktansa, 3. Dünya Savaşı’nı başlatmayı tercih ederler” ifadelerini kullandı.
