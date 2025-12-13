https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/dmitriyev-nato-ve-ab-burokratlari-trumpin-ukrayna-baris-planini-sabote-etmeye-calisiyor-1101764002.html

Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump’ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor

Dmitriyev: NATO ve AB bürokratları, Trump’ın Ukrayna barış planını sabote etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, NATO ve AB bürokratlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna için önerdiği barış planını... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T01:04+0300

2025-12-13T01:04+0300

2025-12-13T01:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

macaristan

peter szijjarto

nato

mark rutte

ukrayna

donald trump

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda NATO, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’ye mensup bürokratların, Trump’ın Ukrayna’daki savaşa son vermeyi amaçlayan barış planını engellemek için sistematik olarak çalıştığını ifade etti. Dmitriyev, bu çevrelerin Trump'ın barış sağlamasına izin vermek yerine 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayı tercih ettiklerini vurguladı.Dmitriyev, söz konusu açıklamayı Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi eleştirdiği paylaşımına yanıt olarak yaptı.Szijjarto, Rutte'nin Rusya'yla savaşa hazırlık çağrılarının gerginliği tırmandırdığını ve Ukrayna barış görüşmelerini sabote ettiğini belirtmiş; Macaristan’ın bu savaş söylemlerine karşı olduğunu vurgulamıştı.Dmitriyev, Szijjarto’nun ifadelerini destekleyerek, “Tüm bunlar tamamen doğru. NATO, AB ve İngiltere bürokrasisi, Trump’ın barış planını baltalamak için yoğun çaba harcıyor. Onlar, Başkan Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlamaktansa, 3. Dünya Savaşı’nı başlatmayı tercih ederler” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/fico-ukraynanin-savas-harcamalarini-desteklemeyecegim-ab-zirvesinde-veto-edecegim-1101758075.html

macaristan

ukrayna

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), macaristan, peter szijjarto, nato, mark rutte, ukrayna, donald trump, abd, i̇ngiltere, ab