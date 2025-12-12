https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/fico-ukraynanin-savas-harcamalarini-desteklemeyecegim-ab-zirvesinde-veto-edecegim-1101758075.html
Fico: Ukrayna’nın savaş harcamalarını desteklemeyeceğim, AB Zirvesinde veto edeceğim
Fico: Ukrayna’nın savaş harcamalarını desteklemeyeceğim, AB Zirvesinde veto edeceğim
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaklaşan Avrupa Konseyi zirvesinde Ukrayna'nın askeri harcamalarına yönelik her türlü AB fonunun tahsisini engelleyeceğini... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T18:13+0300
2025-12-12T18:13+0300
2025-12-12T18:18+0300
dünya
robert fico
slovakya
avrupa konseyi
ab
brüksel
ukrayna
avrupa
antonio costa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_0:35:720:440_1920x0_80_0_0_92abd4e51da2f424bd9b41adde6bd2c1.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesine dair detayları aktardı. Fico, görüşme sırasında Ukrayna için talep edilen yeni askeri yardımlara kesin şekilde karşı çıktığını söyledi.Fico, yaklaşan Avrupa zirvesinde Ukrayna için ayrılacak askeri harcamalara kesinlikle destek vermeyeceğini vurgulayarak, “Yeni yıla kadar Brüksel’de oturmak gerekse bile bu tür bir kararın geçmesine izin vermeyeceğim” ifadelerine yer verdi.Slovak lider, Ukrayna’ya karşı olmadığını, ancak desteklerinin savaş değil, barış ve yeniden inşa amaçlı olması gerektiğini belirterek, “Ben Slovakya Başbakanı olarak, Ukrayna ile Slovak hükümeti arasında ikili görüşmelere dayalı olarak kalkınma ve yeniden inşa sürecine destek vermeye hazırım. Ama savaşın körüklenmesine değil” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/bati-basini-abd-4-ulkeyi-avrupa-birliginden-ayirmak-istiyor-1101749369.html
slovakya
brüksel
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_45:0:676:473_1920x0_80_0_0_06f7e899552582d3bead6ee37e81b41f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, slovakya, avrupa konseyi, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, antonio costa
robert fico, slovakya, avrupa konseyi, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, antonio costa
Fico: Ukrayna’nın savaş harcamalarını desteklemeyeceğim, AB Zirvesinde veto edeceğim
18:13 12.12.2025 (güncellendi: 18:18 12.12.2025)
Slovakya Başbakanı Robert Fico, yaklaşan Avrupa Konseyi zirvesinde Ukrayna'nın askeri harcamalarına yönelik her türlü AB fonunun tahsisini engelleyeceğini açıkladı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesine dair detayları aktardı. Fico, görüşme sırasında Ukrayna için talep edilen yeni askeri yardımlara kesin şekilde karşı çıktığını söyledi.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sayın Costa’ya saygı duyuyorum, ancak o Ukrayna savaşı için para konusundan bahsederken ben sürekli, her gün yüzlerce Rus ve Ukraynalının anlamsız yere öldüğünü dile getirdim. Eğer Batı Avrupa için bir Rus ya da bir Ukraynalının hayatı bir hiçse, ben böyle bir Avrupa'nın parçası olmak istemem.
Fico, yaklaşan Avrupa zirvesinde Ukrayna için ayrılacak askeri harcamalara kesinlikle destek vermeyeceğini vurgulayarak, “Yeni yıla kadar Brüksel’de oturmak gerekse bile bu tür bir kararın geçmesine izin vermeyeceğim” ifadelerine yer verdi.
Slovak lider, Ukrayna’ya karşı olmadığını, ancak desteklerinin savaş değil, barış ve yeniden inşa amaçlı olması gerektiğini belirterek, “Ben Slovakya Başbakanı olarak, Ukrayna ile Slovak hükümeti arasında ikili görüşmelere dayalı olarak kalkınma ve yeniden inşa sürecine destek vermeye hazırım. Ama savaşın körüklenmesine değil” ifadelerini kullandı.