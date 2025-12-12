Fico: Ukrayna’nın savaş harcamalarını desteklemeyeceğim, AB Zirvesinde veto edeceğim

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sayın Costa’ya saygı duyuyorum, ancak o Ukrayna savaşı için para konusundan bahsederken ben sürekli, her gün yüzlerce Rus ve Ukraynalının anlamsız yere öldüğünü dile getirdim. Eğer Batı Avrupa için bir Rus ya da bir Ukraynalının hayatı bir hiçse, ben böyle bir Avrupa'nın parçası olmak istemem.