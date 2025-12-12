https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trumptan-ukrayna-uyarisi-oyun-oynamaya-devam-ederlerse-3-dunya-savasina-yol-acabilir-1101736903.html

Trump’tan Ukrayna uyarısı: ‘Oyun oynamaya devam ederlerse 3. Dünya Savaşı’na yol açabilir’

ABD Başkanı Trump, geçenlerde birilerini, Ukrayna'daki çözüm süreci bağlamında oyun oynamayı bırakmaları konusunda uyardığını belirtti. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında, Ukrayna çözüm sürecindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.Trump, “Bu durum kontrolden çıkmadığı sürece ABD'yi pek etkilemez. Bu tür şeyler 3. Dünya Savaşı'na yol açar. Geçen günlerde de söyledim, herkes bu oyunu oynamaya devam ederse 3. Dünya Savaşı ile sonuçlanır. Biz bunu görmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.ABD lideri, uyarısını kimlere yönelik yaptığını belirtmedi.Ülkesinin çatışmaya dahil olmamasına, sadece müzakerelerde yer almasına rağmen bir çözüm istediğini söyleyen Trump, Ukrayna ve Avrupa’nın ABD’nin çözüm sürecinde yer almasını istediğini belirterek, “Rusya ile anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyordum. Ukrayna ile de anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyordum” dedi.Daha önce Donald Trump, Ukrayna meselesini Avrupa Birliği (AB) liderleriyle “sert ifadelerle” görüştüğünü açıklamıştı. Medyanın aktardığına göre ABD lideri, Avrupa liderlerinden Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’e baskı yapmalarını talep etmişti. Trump, durumun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

