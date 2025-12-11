Trump: Ukrayna konusunu AB liderleriyle sert bir tonda tartıştık

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesini Avrupa Birliği (AB) liderleriyle “sert ifadelerle” görüştüğünü belirtti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB liderleriyle Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda “oldukça sert bir tonda” görüştüğünü ifade etti. Barış sürecinin ilerleyebilmesi için belirli taraflardan yanıt beklediğini belirten Trump, Ukrayna’da seçim yapılmamasının da “demokrasi” açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.Ukrayna’daki barış süreciyle ilgili ilerlemenin, bekledikleri bir yanıta bağlı olduğunu belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Şu anda ilerleyebilmemiz için bir yanıt bekliyoruz” dedi.Trump, Ukrayna’daki uzayan seçim boşluğuna dikkat çekerek, bu durumun ülkenin demokratik yapısı hakkında ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti:Ukrayna halkının büyük çoğunluğunun barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, “Anketlere göre Ukrayna’da insanların yüzde 82’si çatışmanın çözümünü istiyor” ifadelerini kullandı.Trump, Vladimir Zelenskiy’in mevcut durumu “gerçekçi bir gözle değerlendirmesi gerektiğini” de vurgulayarak, “Bence Zelenskiy’in artık realist olması gerekiyor” dedi.ABD Başkanı ayrıca barış müzakerelerindeki bazı pürüzlere değinerek, “Küçük anlaşmazlıklarımız var ama bunlar bazı kişilerle ilgili. Bakalım sonunda ne olacak” ifadesini kullandı.
