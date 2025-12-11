https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/trump-ukrayna-konusunu-ab-liderleriyle-sert-bir-tonda-tartistik-1101698622.html
Trump: Ukrayna konusunu AB liderleriyle sert bir tonda tartıştık
Trump: Ukrayna konusunu AB liderleriyle sert bir tonda tartıştık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesini Avrupa Birliği (AB) liderleriyle “sert ifadelerle” görüştüğünü belirtti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T00:38+0300
2025-12-11T00:38+0300
2025-12-11T00:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
donald trump
abd
beyaz saray
avrupa birliği
ab
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_d5b3897f9b7b9defc8bcdd7ab7ee3052.png
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB liderleriyle Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda “oldukça sert bir tonda” görüştüğünü ifade etti. Barış sürecinin ilerleyebilmesi için belirli taraflardan yanıt beklediğini belirten Trump, Ukrayna’da seçim yapılmamasının da “demokrasi” açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.Ukrayna’daki barış süreciyle ilgili ilerlemenin, bekledikleri bir yanıta bağlı olduğunu belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Şu anda ilerleyebilmemiz için bir yanıt bekliyoruz” dedi.Trump, Ukrayna’daki uzayan seçim boşluğuna dikkat çekerek, bu durumun ülkenin demokratik yapısı hakkında ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti:Ukrayna halkının büyük çoğunluğunun barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, “Anketlere göre Ukrayna’da insanların yüzde 82’si çatışmanın çözümünü istiyor” ifadelerini kullandı.Trump, Vladimir Zelenskiy’in mevcut durumu “gerçekçi bir gözle değerlendirmesi gerektiğini” de vurgulayarak, “Bence Zelenskiy’in artık realist olması gerekiyor” dedi.ABD Başkanı ayrıca barış müzakerelerindeki bazı pürüzlere değinerek, “Küçük anlaşmazlıklarımız var ama bunlar bazı kişilerle ilgili. Bakalım sonunda ne olacak” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/avrupanin-endisesi-trump-kiev-ve-brukseli-barisi-engellemekle-suclayabilir-1101674096.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246131_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_289fadabe4185df317425e1d6642fc39.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, beyaz saray, avrupa birliği, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy
donald trump, abd, beyaz saray, avrupa birliği, ab, ukrayna, vladimir zelenskiy
Trump: Ukrayna konusunu AB liderleriyle sert bir tonda tartıştık
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna meselesini Avrupa Birliği (AB) liderleriyle “sert ifadelerle” görüştüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB liderleriyle Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda “oldukça sert bir tonda” görüştüğünü ifade etti. Barış sürecinin ilerleyebilmesi için belirli taraflardan yanıt beklediğini belirten Trump, Ukrayna’da seçim yapılmamasının da “demokrasi” açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.
Ukrayna’daki barış süreciyle ilgili ilerlemenin, bekledikleri bir yanıta bağlı olduğunu belirten Trump, “Ne olacağını göreceğiz. Şu anda ilerleyebilmemiz için bir yanıt bekliyoruz” dedi.
Trump, Ukrayna’daki uzayan seçim boşluğuna dikkat çekerek, bu durumun ülkenin demokratik yapısı hakkında ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti:
Seçimlerin yapılmasının daha ne kadar süreceği konusunda şaşırıyorum. Bu demokrasi işte. Uzun süredir seçim yapılmadı. insanlar seçimlerin ne zaman olacağını, hatta hiç olup olmayacağını soruyor.
Ukrayna halkının büyük çoğunluğunun barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, “Anketlere göre Ukrayna’da insanların yüzde 82’si çatışmanın çözümünü istiyor” ifadelerini kullandı.
Trump, Vladimir Zelenskiy’in mevcut durumu “gerçekçi bir gözle değerlendirmesi gerektiğini” de vurgulayarak, “Bence Zelenskiy’in artık realist olması gerekiyor” dedi.
ABD Başkanı ayrıca barış müzakerelerindeki bazı pürüzlere değinerek, “Küçük anlaşmazlıklarımız var ama bunlar bazı kişilerle ilgili. Bakalım sonunda ne olacak” ifadesini kullandı.