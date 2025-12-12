https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/venezuella-lideri-maduro-baris-bolgesinde-karayip-korsanlari-gibi-bir-ticari-gemiyi-kusatip-asker-1101735123.html

Venezüella lideri Maduro: Barış bölgesinde 'Karayip korsanları' gibi bir ticari gemiyi kuşatıp asker indirdiler

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını 'yeni bir deniz eşkıyalığı dönemi' olarak nitelendirdi... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesinde petrol taşıyan bir tankere el koymasına sert tepki gösterdi. Caracas’ta partisinin düzenlediği etkinlikte konuşan Maduro, Washington’ın eylemini “deniz eşkıyalığı” olarak tanımlayarak, “Maskeleri resmen düştü” dedi.'Karayip Korsanları' benzetmesiMaduro, ABD güçlerinin el koyduğu tankerin Venezüella açıklarında değil, Atlantik Okyanusu’nda Trinidad ve Tobago ile Grenada’nın kuzeyinde durdurulduğunu belirtti. Olayın tamamen yasa dışı olduğunu savunan Maduro, “Barış bölgesinde, Karayip korsanları gibi bir ticari gemiyi kuşatıp asker indirdiler. Denizcileri zorla alıkoydular, gemiyi çaldılar” dedi. Maduro, tankerde 2 bin varil Venezüella petrolü bulunduğunu ve sevkiyata dair ödemenin daha önce yapıldığını söyledi. Mürettebatın nerede olduğunun bilinmediğini ifade ederek “ABD, Karayipler’de yeni bir suç icat etti” dedi.'Petrol için savaşa hayır'ABD’nin eyleminin Venezüella’nın egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirten Maduro, ülkesinin diplomatik ve hukuki yolları kullanarak karşılık vereceğini açıkladı. Karayipler bölgesindeki barışa dikkat çekerek, “Petrol için savaşa hayır. Venezüella enerji kaynakları üzerindeki egemenliğini savunacaktır” ifadelerini kullandı.'Gemiyi iyi bir gerekçeyle el koyduk' savunmasıABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada petrol tankerine el koyduklarını doğrulamış, “İyi bir gerekçeyle el koyduk ve elimizde tutacağız” demişti. Washington, son aylarda Karayipler’deki askeri varlığını artırmış, bölgeye USS Gerald Ford uçak gemisini konuşlandırmıştı. Venezüella hükümeti ise bu adımı “açık bir hırsızlık” olarak nitelendirdi ve konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacağını duyurdu.

