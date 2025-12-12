Türkiye
Sarıgül ailesinde rekor boşanma davası: Eşi 1.5 milyar lira tazminat istedi
Sarıgül ailesinde rekor boşanma davası: Eşi 1.5 milyar lira tazminat istedi
İş insanı Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül arasında ortaya atılan ihanet iddialarının ardından çiftin boşanma aşaması resmen başlamıştı.CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün gelini olan Revna Sarıgül’ün, boşanma sürecinde 1.5 milyar TL tazminat talep ettiği; ayrıca aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; nafakanın 1.8 milyon lirasının iki çocuk için, 1.5 milyon lirasının ise kendi yaşam giderleri için talep edildiği aktarıldı.Ömer Sarıgül’ün ise bu taleplere itiraz ettiği öğrenildi. İş insanının, mevcut ekonomik şartlarda istenen rakamların karşılanmasının mümkün olmadığını ifade ettiği belirtildi.
Sarıgül ailesinde rekor boşanma davası: Eşi 1.5 milyar lira tazminat istedi

22:26 12.12.2025
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu, turizmci iş insanı Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül arasındaki boşanma davası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Revna Sarıgül’ün, eşinden 1.5 milyar lira talep ettiği belirtildi.
İş insanı Ömer Sarıgül ve eşi Revna Sarıgül arasında ortaya atılan ihanet iddialarının ardından çiftin boşanma aşaması resmen başlamıştı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün gelini olan Revna Sarıgül’ün, boşanma sürecinde 1.5 milyar TL tazminat talep ettiği; ayrıca aylık toplam 3.3 milyon TL nafaka istediği belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; nafakanın 1.8 milyon lirasının iki çocuk için, 1.5 milyon lirasının ise kendi yaşam giderleri için talep edildiği aktarıldı.
Ömer Sarıgül’ün ise bu taleplere itiraz ettiği öğrenildi. İş insanının, mevcut ekonomik şartlarda istenen rakamların karşılanmasının mümkün olmadığını ifade ettiği belirtildi.
POLİTİKA
Belediyelere yönelik terör davasında 25 şüpheli için iddianame hazırlandı: Aralarında Emir Sarıgül de var
28 Nisan, 14:01
