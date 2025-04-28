https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/belediyelere-yonelik-teror-davasinda-25-supheli-icin-iddianame-hazirlandi-aralarinda-emir-sarigul-1095740616.html
Belediyelere yönelik terör davasında 25 şüpheli için iddianame hazırlandı: Aralarında Emir Sarıgül de var
Belediyelere yönelik terör davasında 25 şüpheli için iddianame hazırlandı: Aralarında Emir Sarıgül de var
Sputnik Türkiye
DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T14:01+0300
2025-04-28T14:01+0300
2025-04-28T14:01+0300
poli̇ti̇ka
belediye
terör
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DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Emir Sarıgül de şüpheli listesindeİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.Hapis cezası isteniyorİddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.
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belediye, terör, dhkp-c
Belediyelere yönelik terör davasında 25 şüpheli için iddianame hazırlandı: Aralarında Emir Sarıgül de var
DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında, terörizme finansman sağlamak suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Emir Sarıgül de şüpheli listesinde
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.