Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/lubnanli-uzman-severskin-kurtarilmasi-donbassta-yeni-bir-taarruz-asamasinin-baslangici-1101757763.html
Lübnanlı uzman: Seversk'in kurtarılması Donbass'ta yeni bir taarruz aşamasının başlangıcı
Lübnanlı uzman: Seversk’in kurtarılması Donbass’ta yeni bir taarruz aşamasının başlangıcı
Lübnanlı uzman Omar Maarabuni, Donetsk bölgesinde yer alan Seversk'in Rus ordusu tarafından kontrol altına alınmasının, bölgedeki geniş çaplı bir kuşatma... 12.12.2025
Lübnanlı askeri strateji uzmanı Omar Maarabuni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Seversk’in Rus güçlerince kontrol altına alınmasının Kramatorsk ve Slavyansk yönlerinde yeni bir taarruzun önünü açtığını belirtti.Maarabuni, Rus ordusunun bu iki önemli şehri kuşatma planını devreye sokarak Donbass’ta yeni bir operasyon aşamasına geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ritter-severskin-kaybedilmesiyle-ukraynanin-donbasstaki-konumu-caresiz-bir-hal-aldi-1101756816.html
Lübnanlı uzman: Seversk’in kurtarılması Donbass’ta yeni bir taarruz aşamasının başlangıcı

Lübnanlı uzman Omar Maarabuni, Donetsk bölgesinde yer alan Seversk’in Rus ordusu tarafından kontrol altına alınmasının, bölgedeki geniş çaplı bir kuşatma stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.
Lübnanlı askeri strateji uzmanı Omar Maarabuni, Sputnik’e yaptığı açıklamada Seversk’in Rus güçlerince kontrol altına alınmasının Kramatorsk ve Slavyansk yönlerinde yeni bir taarruzun önünü açtığını belirtti.
Maarabuni, Rus ordusunun bu iki önemli şehri kuşatma planını devreye sokarak Donbass’ta yeni bir operasyon aşamasına geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Seversk, stratejik açıdan son derece önemli bir şehir. Bu kentin daha erken kurtarılabileceğini bekliyordum, çünkü burası Kramatorsk ve Slavyansk yönlerinde ileri hareket için kilit bir nokta.
Seversk’in düşmesiyle birlikte özellikle Donetsk dışındaki en büyük iki şehir olan Slavyansk ve Kramatorsk’a yönelik saldırı planı tamamlandı. Bu andan itibaren çatışmanın karakteri değişecektir. Bana göre artık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce 'nokta operasyonlar' olarak tanımladığı taktiklerden çıkılıp daha geniş kapsamlı askeri hareketlere geçilecektir.
Harita analizine dayanarak, Slavyansk ve Kramatorsk’un kuşatılması planının uygulanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Krasnıy Liman yönündeki ilerleyiş, Ukrayna ordusunun lojistik hatlarını kesmeye imkan veriyor.
Donbas sahasında Rus birlikleri güneyden de taarruz geliştiriyor. Konstantinovka çevresinde ilerleyen birliklerin temel hedefi, Kramatorsk’un önlerine kadar ulaşmak.
Sonuç olarak yeni bir aşama başladı. Seversk’in kontrol altına alınması, büyük Ukrayna askeri unsurlarının dağılmasına yol açtı. Doğuda Artemovsk'tan batıda Seversk'in eteklerine kadar uzanan birleşik bir cephe hattı etkili bir şekilde oluşturuluyor ve diğer yönlerde de eş zamanlı ilerlemeler kaydediliyor.
UKRAYNA KRİZİ
