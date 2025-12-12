Lübnanlı uzman: Seversk’in kurtarılması Donbass’ta yeni bir taarruz aşamasının başlangıcı

Seversk’in düşmesiyle birlikte özellikle Donetsk dışındaki en büyük iki şehir olan Slavyansk ve Kramatorsk’a yönelik saldırı planı tamamlandı. Bu andan itibaren çatışmanın karakteri değişecektir. Bana göre artık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce 'nokta operasyonlar' olarak tanımladığı taktiklerden çıkılıp daha geniş kapsamlı askeri hareketlere geçilecektir.