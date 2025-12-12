Ritter: Seversk'in kaybedilmesiyle Ukrayna'nın Donbass'taki konumu çaresiz bir hal aldı
17:13 12.12.2025 (güncellendi: 17:48 12.12.2025)
Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng Seversk
© Sputnik / Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/
Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Seversk kentini ele geçirmesini yorumlayan Ritter, buranın önemli bir kale olduğunun altını çizdi.
ABD'li eski istihbaratçı ve askeri analist Scott Ritter, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Seversk kentini kaybeden Ukrayna'nın Donbass'ta çaresiz bir hale düştüğünü belirtti.
Sputnik'e demeç veren Ritter, "Ukrayna insan gücü sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu savaşların her biri, muazzam miktarda değerli insan gücü tüketiyor. Ukrayna, firar, yaralanma veya bu çatışmada öldürülme yoluyla her gün binlerce askerini kaybediyor ve bunların yerine yenileri koyulamıyor" dedi.
Rusya, Seversk veya Pokrovsk gibi büyük bir kaleyi ele geçirdiğinde, bu aynı zamanda Ukrayna hattında büyük boşluklar olduğu anlamına geldiğini kaydeden Ritter, Ukraynalı kuvvetler her geri çekildiğinde, yeni pozisyonları tutacak güçlerinin olmadığının ve savunmaların neredeyse hiç hazırlanmamış ve güçlendirilmemiş olduğunun görüldüğünü vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Rus toprakları ile tamamen özgürleştirilmiş Donbass arasındaki son bölge olan Kramatorsk'a ulaştığında, büyük çatışmaların yaşanmasının artık muhtemel olmayacağını öngören Ritter, “Rusya, Ukraynalıları güçlü bir şekilde savunmayı seçtikleri yerlerde hızla sıkıştıracak ve ardından onları kuşatarak ya ölmeye, ya teslim olmaya ya da geri çekilmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.
Seversk'in Rusların eline geçmesini stratejik açıdan da değerlendiren Ritter sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seversk, önemli bir lojistik ve komuta kontrol merkezidir. Donbass'ta bulunuyor. Pokrovsk gibi, önemi bakımından bir kale şehir olarak kabul ediliyordu. Bu kritik şehrin Rus güçlerinin eline bu kadar çabuk geçmesi, sadece Rusya'nın elde ettiği ivmenin göstergesi değil, aynı zamanda Ukrayna'nın savunmasının da yetersizliğinin bir göstergesidir. Ukrayna'nın elinde bunun gibi başka kale şehirler yok ya da çok az kaldı. Seversk'in ele geçirilmesini, temas hattı boyunca Rusya'nın diğer zaferleriyle birleştirdiğinizde bu, savaşın doruk noktasına ulaştığını ve Ukrayna'nın artık Rusya ile tüm cephe boyunca tutarlı bir savunma sürdüremeyeceğini gösteriyor."