Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıkladı. Böylece Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Karşılaşma 23 Aralık Salı günü... 09.12.2025
2025-12-09T20:05+0300
2025-12-09T20:05+0300
2025-12-09T20:21+0300
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
20:05 09.12.2025 (güncellendi: 20:21 09.12.2025)
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıkladı. Böylece Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Karşılaşma 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbiyle ilgili şu açıklama yapıldı:
“Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. Maçlarına ilişkin program açıklanmıştır. Grup 1. Maçlar, 17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacaktır. Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi sahada oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.”
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı ise şöyle:
15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)
20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)