Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk haftanın programı açıkladı. Böylece Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu. Karşılaşma 23 Aralık Salı günü... 09.12.2025

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbiyle ilgili şu açıklama yapıldı:Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı ise şöyle:17 Aralık Çarşamba:15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)18 Aralık Perşembe:17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)23 Aralık Salı:15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)24 Aralık Çarşamba:13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

