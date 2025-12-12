https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/adana-demirspora-fifadan-bir-puan-silme-cezasi-daha-1101760860.html
Adana Demirspor’a FIFA’dan bir puan silme cezası daha
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a bir kez daha puan silme cezası verdi. Süper Lig'den düştükten sonra hem sahadaki ağır yenilgiler hem de ardı ardına...
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.TFF’nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor’a bir kez daha puan silme cezası verdi. Süper Lig’den düştükten sonra hem sahadaki ağır yenilgiler hem de ardı ardına gelen yaptırımlarla zor bir dönemden geçen Adana temsilcisinin 6 puanı daha silindi.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdiğini açıkladı.
TFF’nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne, tek dosya üzerinden 6 puan silme cezası uygulanmıştır.