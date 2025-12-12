FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor’a bir kez daha puan silme cezası verdi. Süper Lig’den düştükten sonra hem sahadaki ağır yenilgiler hem de ardı ardına... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Adana Demirspor’a FIFA’dan bir puan silme cezası daha

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor’a bir kez daha puan silme cezası verdi. Süper Lig’den düştükten sonra hem sahadaki ağır yenilgiler hem de ardı ardına gelen yaptırımlarla zor bir dönemden geçen Adana temsilcisinin 6 puanı daha silindi.