Venezüella, ‘uluslararası korsanlık’ dedi, ABD ile gerilimde son durum

ABD güçlerinin Venezüella kıyılarında bir petrol tankerine el koyması, Donald Trump yönetiminin dört aydır süren baskı kampanyasında en ciddi hamlelerinden biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü operasyonu doğrulayarak “Venezuela kıyılarında bir tankere el koyduk. Büyük bir tanker, çok büyük… hatta şimdiye kadar el konulan en büyük tanker” dedi.Trump, geminin kime ait olduğuna ilişkin detay vermedi ve “bunun çok iyi bir nedeni vardı” ifadesini kullandı.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, X hesabından operasyonun 45 saniyelik görüntüsünü paylaştı. Bulanık video klipte ABD birliklerinin helikopterden tankere iniş yaptığı görülüyor.Venezüella’dan sert yanıtVenezüella hükümeti ise yayımladığı sert açıklamada, el koymanın “açık bir hırsızlık ve uluslararası korsanlık eylemi” olduğunu belirtti.Caracas, “Bu uzun süreli saldırganlığın gerçek nedenleri nihayet ortaya çıktı… Her zaman doğal kaynaklarımız, petrolümüz, enerjimiz, yani yalnızca Venezuela halkına ait olan zenginliklerimiz hedef alındı” ifadelerini kullandı‘Yaptırımlı petrol’ ifadeleriBondi açıklamasında FBI, İç Güvenlik Soruşturmaları ve ABD Sahil Güvenliği’nin, Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle, “Venezuela ve İran'dan yaptırımlı petrol taşımak için kullanılan” bir ham petrol tankerine el koyma emrini uyguladığını belirtti.Bondi’ye göre tanker, “yabancı terör örgütlerini destekleyen yasa dışı bir petrol sevkiyat ağına dahil olduğu” iddiasıyla “yıllardır” yaptırım altındaydı.Telifli müzik kullandılarABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) daha sonra operasyon görüntülerinin kendi kurgulanmış versiyonunu yayımladı. Videoda arka planda LL Cool J’nin ‘Mama Said Knock You Out’ şarkısından bir bölüm yer aldı. DHS, daha önce de ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) için hazırlanan reklam videolarında izinsiz müzik kullanımı nedeniyle eleştirilmişti.

