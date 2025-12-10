https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/trump-venezuella-kiyilarinda-bir-tankere-el-koyduk-1101697334.html
Trump: Venezüella kıyılarında bir tankere el koyduk
10.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında bir petrol tankerini ele geçirdiğini doğruladı ve bunun şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tanker olduğunu belirterek, 'başka şeyler de oluyor' diye ekledi. Trump, Beyaz Saray'da şöyle cevap verdi:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında bir petrol tankerini ele geçirdiğini doğruladı ve bunun şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tanker olduğunu belirterek, 'başka şeyler de oluyor' diye ekledi.
Trump, Beyaz Saray'da şöyle cevap verdi:
"Venezüella kıyılarında bir tankere el koyduk. Çok büyük bir tanker, aslında şimdiye kadar ele geçirilen en büyük tanker ve başka şeyler de oluyor. Bunları daha sonra göreceksiniz"