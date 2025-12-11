https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/star-warsi-dunyaya-tanitan-ilk-tablo-rekor-fiyata-satildi-1101711777.html

'Star Wars'ı dünyaya tanıtan ilk tablo rekor fiyata satıldı

Star Wars’ın 1977’deki ilk tanıtımlarında kullanılan ikonik Tom Jung tablosu, ABD’de düzenlenen müzayedede 3,875 milyon dolara satıldı. Eser, Star Wars tarihinin ve film posteri sanatının en yüksek satış rekorunu kırdı.

Yıldız Savaşları (Star Wars) evrenini dünyaya tanıtan ilk görsel olarak tarihe geçen sanatçı Tom Jung'un akrilik ve airbrush tekniğiyle yaptığı ikonik tablo, Heritage Auctions müzayede evi tarafından 3.875 milyon dolara satıldı. İkonik film posterine dönüştürülen eser, 1977 yılında filmin vizyona girmesinden kısa süre önce gazete ilanlarında ve tanıtım materyallerinde kullanılmıştı.Tablo ilk kez 13 Mayıs 1977'de gazete reklamlarında yayımlanmıştı. Bu tarih, George Lucas'ın yarattığı uzay serüveninin izleyicilerle buluşmasından sadece iki hafta öncesine denk gelmişti. Poster daha sonra billboardlara, dergi reklamlarına ve sinema programlarına da taşındı.Heritage Auctions direktörü Charles Epting, “Amerikalıların büyük bölümü için ‘uzak bir galaksi’den gelen ilk görüntü buydu” sözleriyle tablonun kültürel etkisini vurguladı.Film tarihinin 'en yüksek' satış rekoruStar Wars yapımcısı Gary Kurtz'un yıllarca ofisinde sergilediği orijinal tablo, daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldı. Müzayedede 1 milyon dolardan açılan eser, film tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak 3.875 milyon dolara alıcı buldu.Yetkililer, bu satışın hem Star Wars evrenine ait hatıra koleksiyonu için hem de bir film posteri tasarımına ait en yüksek satış rekoru olduğunu belirtti. Daha önceki rekor, Darth Vader'ın filmde kullanılan orijinal ışın kılıcının 3.6 milyon dolara satılmasıyla kırılmıştı.Tablonun detayları: Skywalker, Leia, X-wing’ler ve eksik droidlerEserde Luke Skywalker, ışın kılıcını havaya kaldırırken arkasında Prenses Leia görülüyor, ikilinin üzerine Darth Vader’ın silueti çöküyor. Tablonun bir diğer bölümünde X-wing savaşçıları saldırıya geçerken, Han Solo ve Skywalker’ın madalya töreni sahnesi yer alıyor. Tablonun sağ alt köşesindeki R2-D2 ve C-3PO figürleri ise son dakika eklenen detaylardan biri. Epting, erken versiyonlarda bu droidlerin bulunmadığını; poster ve billboard tasarımlarında sonradan eklendiğini söyledi.

