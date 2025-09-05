https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/darth-vaderin-isin-kilici-acik-artirmada-36-milyon-dolara-satildi-1099143736.html

Darth Vader’in ışın kılıcı açık artırmada 3.6 milyon dolara satıldı

Darth Vader'in ışın kılıcı açık artırmada 3.6 milyon dolara satıldı

Sinema tarihinin en ikonik eşyalarından biri olan Darth Vader'ın kırmızı ışın kılıcı hakkında bilinenler haberde

‘Star Wars’ serisinin en unutulmaz sahnelerinde kullanılan orijinal ışın kılıcı, 'The Empire Strikes Back' (Yıldız Savaşları: Bölüm V-İmparatorun Dönüşü) ve 'Return of the Jedi' (Jedi’nin Dönüşü) filmlerinde yer aldı.Açık artırmayı düzenleyen Propstore, satışa çıkarılan parçanın 'orijinal ekran eşleşmeli, kahraman düello ışın kılıcı' olduğunu açıkladı.‘Ben senin babanım’ Ünlü silah, Darth Vader'ın Luke Skywalker’a "Ben senin babanım" repliğinin söylendiği sahnede kullanılmasıyla da hafızalara kazınmıştı. Kılıç, Darth Vader’ı canlandıran David Prowse’un yanı sıra dublör Bob Anderson tarafından da kullanıldı.Arka kısmında çatlak varPropstore’un açıklamasına göre kılıç, çekimler sırasında yoğun şekilde kullanıldığı için bazı hasar izleri taşıyor. Arka kısmında bir çatlak ve kırık tutma yerleri bulunmasına rağmen bu izler, sahne çekimlerinde bizzat kullanıldığının güçlü kanıtı olarak görülüyor.‘Star Wars’ta ışın kılıçlarıIşın kılıcı, ‘Star Wars’ evreninin hikayesine göre binlerce yıl önce Jedi Tarikatı tarafından geliştirildi. Eski Cumhuriyet döneminde ve sonrasında hem savaş hem de tören silahı olarak kullanıldı.Sith’ler, Jedi’lardan öğrendikleri bu teknolojiyi kendi amaçları için uyarladı.Luke Skywalker’ın ışın kılıcı: Orijinal olarak Anakin Skywalker’a ait ve mavi renkliydi.Yoda’nın ışın kılıcı: Daha küçük boyutlu, yine kyber kristali içeren bir ışın kılıcıydı ve yeşil renkliydi.Darth Vader’ın ışın kılıcı: Sith kristaliyle güçlendirilmiş ve kırmızı renkliydi.

