Samsunspor ilk kez mağlup oldu

Samsunspor, sahasında Yunanistan takımı AEK’yi konuk etti.Müsabakanın 4. dakikasında Moukoudi’nin kendi kalesine attığı golle Samsunspor öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda AEK, Marin ve Koita'yla 2-1 kazanmayı başardı.Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini alan Samsunspor 10 puanla 3. sıraya geriledi. Üst üste ikinci galibiyetini alan AEK ise 10 puanla 2. sıraya yükseldi.

