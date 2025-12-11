Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/samsunspor-ilk-kez-maglup-oldu--1101725161.html
Samsunspor ilk kez mağlup oldu
Samsunspor ilk kez mağlup oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, sahasında AEK’ye 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi ligde ilk yenilgisini alırken, grupta 10 puanla 3. sırada yer... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T22:54+0300
2025-12-11T23:10+0300
spor
samsunspor
maç
maç yayını
tarihi maç
konferans
uefa avrupa konferans ligi
uefa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101724987_0:372:2332:1684_1920x0_80_0_0_9a730c208fad054724dbcca0e600e113.jpg
Samsunspor, sahasında Yunanistan takımı AEK’yi konuk etti.Müsabakanın 4. dakikasında Moukoudi’nin kendi kalesine attığı golle Samsunspor öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda AEK, Marin ve Koita'yla 2-1 kazanmayı başardı.Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini alan Samsunspor 10 puanla 3. sıraya geriledi. Üst üste ikinci galibiyetini alan AEK ise 10 puanla 2. sıraya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/samsunspor-breidablikle-2-2-berabere-kaldi-1101368270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101724987_0:30:2332:1779_1920x0_80_0_0_bcd0e6cb4977af0876b88b9170ef60b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
samsunspor, maç, maç yayını, tarihi maç, konferans, uefa avrupa konferans ligi, uefa konferans ligi
samsunspor, maç, maç yayını, tarihi maç, konferans, uefa avrupa konferans ligi, uefa konferans ligi

Samsunspor ilk kez mağlup oldu

22:54 11.12.2025 (güncellendi: 23:10 11.12.2025)
© AA / Fatih Mehmet KürkçüSamsunspor
Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Abone ol
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, sahasında AEK’ye 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi ligde ilk yenilgisini alırken, grupta 10 puanla 3. sırada yer aldı.
Samsunspor, sahasında Yunanistan takımı AEK’yi konuk etti.
Müsabakanın 4. dakikasında Moukoudi’nin kendi kalesine attığı golle Samsunspor öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda AEK, Marin ve Koita'yla 2-1 kazanmayı başardı.
Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini alan Samsunspor 10 puanla 3. sıraya geriledi. Üst üste ikinci galibiyetini alan AEK ise 10 puanla 2. sıraya yükseldi.
Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
SPOR
Samsunspor, Breidablik'le 2-2 berabere kaldı
28 Kasım, 01:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала