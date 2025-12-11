https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/samsunspor-ilk-kez-maglup-oldu--1101725161.html
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, sahasında AEK’ye 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi ligde ilk yenilgisini alırken, grupta 10 puanla 3. sırada yer... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Samsunspor ilk kez mağlup oldu
22:54 11.12.2025 (güncellendi: 23:10 11.12.2025)
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, sahasında AEK’ye 2-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi ligde ilk yenilgisini alırken, grupta 10 puanla 3. sırada yer aldı.
Samsunspor, sahasında Yunanistan takımı AEK’yi konuk etti.
Müsabakanın 4. dakikasında Moukoudi’nin kendi kalesine attığı golle Samsunspor öne geçti. Ancak ilerleyen dakikalarda AEK, Marin ve Koita'yla 2-1 kazanmayı başardı.
Konferans Ligi'nde ilk yenilgisini alan Samsunspor 10 puanla 3. sıraya geriledi. Üst üste ikinci galibiyetini alan AEK ise 10 puanla 2. sıraya yükseldi.