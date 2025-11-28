https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/samsunspor-breidablikle-2-2-berabere-kaldi-1101368270.html
Samsunspor, Breidablik'le 2-2 berabere kaldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Breidablik ile 2-2 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 berabere ayrıldı.Samsunspor’un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise David ve Kristofer’dan geldi.Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, gruptaki 4. maçının sonunda puanını 10’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.
