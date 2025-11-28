Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/samsunspor-breidablikle-2-2-berabere-kaldi-1101368270.html
Samsunspor, Breidablik'le 2-2 berabere kaldı
Samsunspor, Breidablik'le 2-2 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Breidablik ile 2-2 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T01:00+0300
2025-11-28T01:00+0300
spor
uefa
konferans
uefa konferans ligi
uefa avrupa konferans ligi
samsunspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101367956_0:309:3042:2020_1920x0_80_0_0_e1011668052b8f396a6a3c6947619041.jpg
Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 berabere ayrıldı.Samsunspor’un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise David ve Kristofer’dan geldi.Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, gruptaki 4. maçının sonunda puanını 10’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fenerbahce-ferencvarosla-1-1-berabere-kaldi-1101366717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1c/1101367956_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_162a6929c06019e5be57ef601a7f7ad6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa, konferans, uefa konferans ligi, uefa avrupa konferans ligi, samsunspor
uefa, konferans, uefa konferans ligi, uefa avrupa konferans ligi, samsunspor

Samsunspor, Breidablik'le 2-2 berabere kaldı

01:00 28.11.2025
© AA / Veysel AltunSamsunspor
Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© AA / Veysel Altun
Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Breidablik ile 2-2 berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü.
Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Samsunspor’un gollerini Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise David ve Kristofer’dan geldi.
Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, gruptaki 4. maçının sonunda puanını 10’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
SPOR
Fenerbahçe, Ferencvaros'la 1-1 berabere kaldı
Dün, 22:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала