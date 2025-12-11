https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/rusya-g20de-en-yuksek-ticaret-gelirine-sahip-ilk-uc-ulke-arasinda-1101701575.html

Rusya, G20’de en yüksek ticaret gelirine sahip ilk üç ülke arasında

Rusya, dış ticaret fazlası bakımından G20 ülkeleri arasında üçüncü sıraya yükseldi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Sputnik, açık kaynakları inceleyerek, Rusya’nın G20 ülkeleri arasında en yüksek dış ticaret gelirine sahip üçüncü ülke olduğu sonucuna vardı.En yüksek dış ticaret gelirini elde eden ülke, 874 milyar 760 milyon dolarla Çin olurken 169 milyar 400 milyon dolar ticaret fazlası elde eden Almanya da ikinci oldu. Rusya, 101 milyar 700 milyon dolarlık ticaret fazlasıyla ilk üçe girmeyi başardı.Bu yılın ilk dokuz ayında ticaret fazlası yapan G20 üyeleri arasında şu ülkeler de yer aldı:Bu arada, G20 ülkelerinden sekizi ticaret açığı verdi. En büyük açık, 713 milyar 700 milyon dolar ile ABD’de kaydedildi. Hindistan'ın açığı 214 milyar 600 milyon dolarken, Türkiye'nin ticaret açığı 67 milyar dolar oldu.Fransa, Meksika, İngiltere, Kanada ve Japonya da bu yılın ilk dokuz ayında ticaret açığı veren ülkeler oldu.

