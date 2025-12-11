https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/rusya-g20de-en-yuksek-ticaret-gelirine-sahip-ilk-uc-ulke-arasinda-1101701575.html
Rusya, G20’de en yüksek ticaret gelirine sahip ilk üç ülke arasında
Rusya, dış ticaret fazlası bakımından G20 ülkeleri arasında üçüncü sıraya yükseldi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik, açık kaynakları inceleyerek, Rusya’nın G20 ülkeleri arasında en yüksek dış ticaret gelirine sahip üçüncü ülke olduğu sonucuna vardı.En yüksek dış ticaret gelirini elde eden ülke, 874 milyar 760 milyon dolarla Çin olurken 169 milyar 400 milyon dolar ticaret fazlası elde eden Almanya da ikinci oldu. Rusya, 101 milyar 700 milyon dolarlık ticaret fazlasıyla ilk üçe girmeyi başardı.Bu yılın ilk dokuz ayında ticaret fazlası yapan G20 üyeleri arasında şu ülkeler de yer aldı:Bu arada, G20 ülkelerinden sekizi ticaret açığı verdi. En büyük açık, 713 milyar 700 milyon dolar ile ABD’de kaydedildi. Hindistan'ın açığı 214 milyar 600 milyon dolarken, Türkiye'nin ticaret açığı 67 milyar dolar oldu.Fransa, Meksika, İngiltere, Kanada ve Japonya da bu yılın ilk dokuz ayında ticaret açığı veren ülkeler oldu.
Sputnik, açık kaynakları inceleyerek, Rusya’nın G20 ülkeleri arasında en yüksek dış ticaret gelirine sahip üçüncü ülke olduğu sonucuna vardı.
En yüksek dış ticaret gelirini elde eden ülke, 874 milyar 760 milyon dolarla Çin olurken 169 milyar 400 milyon dolar ticaret fazlası elde eden Almanya da ikinci oldu. Rusya, 101 milyar 700 milyon dolarlık ticaret fazlasıyla ilk üçe girmeyi başardı.
Bu yılın ilk dokuz ayında ticaret fazlası yapan G20 üyeleri arasında şu ülkeler de yer aldı:
Güney Kore – 50 milyar 820 milyon dolar;
Suudi Arabistan – 43 milyar dolar;
İtalya – 40 milyar dolar;
Endonezya – 33 milyar 500 milyon dolar;
Avustralya – 22 milyar 700 milyon dolar;
Güney Afrika – 7 milyar dolar;
Arjantin – 5 milyar 700 milyon dolar.
Bu arada, G20 ülkelerinden sekizi ticaret açığı verdi. En büyük açık, 713 milyar 700 milyon dolar ile ABD’de kaydedildi. Hindistan'ın açığı 214 milyar 600 milyon dolarken, Türkiye'nin ticaret açığı 67 milyar dolar oldu.
Fransa, Meksika, İngiltere, Kanada ve Japonya da bu yılın ilk dokuz ayında ticaret açığı veren ülkeler oldu.