Türkmenistan’da Barış ve Güven forumu: Erdoğan ve Putin dahil çok sayıda lider katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Barış ve Güven Yılına, Tarafsızlık Gün’ne ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 30. yıldönümü forumuna katılmak üzere Aşkabat’a gidecek.Kremlin daha önce Putin’in, forum kapsamında yabancı devlet liderleriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.Aşkabat temaslarıPutin, Aşkabat’ı en son Ekim 2024’te ziyaret etmişti. O dönemde devlet başkanı, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Fragi’nin doğumunun 300. yıldönümüne adanan “Zamanların ve Uygarlıkların Etkileşimi: Barış ve Kalkınmanın Temeli” başlıklı uluslararası forumun genel oturumuna katılmıştı.Forum sırasında Putin, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile kısa bir görüşme yapmıştı. Liderler, karşılıklı olarak Rusya ve Pakistan’a resmi ziyaret davetinde bulunmuş, iki ülkenin tüm alanlarda ikili ilişkileri yoğunlaştırma niyetini ve siyasi ilgisini teyit etmişti.Bunun yanı sıra Putin, Aşkabat’ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelmişti. Liderlerin görüşmesi önce heyetlerin katılımıyla başlamış, daha sonra baş başa devam etmişti. Bu görüşme, Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından sonraki ilk liderler buluşmasıydı.Forum konukları kimler?Aşkabat'ta düzenlenecek forum, yabancı liderleri bir kez daha bir araya getirecek ve Pezeşkiyan da katılma planlarını doğruladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmayı planlıyor. Erdoğan'ın ofisinden yapılan açıklamada, forum kapsamında katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme yapmayı planladığı belirtildi.Ayrıca, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin liderleri Türkmenistan'ın başkentine ziyarette bulunacaklar. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Aşkabat'taki foruma katılma niyetlerini teyit ettiler. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif de dahil olmak üzere hükümet başkanlarının da katılması bekleniyor.

