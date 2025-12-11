Orban'dan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi mesajı: 'Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi'
17:11 11.12.2025 (güncellendi: 17:14 11.12.2025)
ABD'nin Avrupa'ya bakışının değiştiğinin açıkça görüldüğü Ulusal Güvenlik Stratejisi hakkında bir değerlendirmede Orban'dan geldi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi olarak niteledi.
X hesabından açıklama yapan Orban, "Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi: Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi. Belgede Brüksel'den, Biden yönetimi ve Brüksel'in bizden bahsettiği tonda söz ediliyor. Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Avrupa'nın uzun süreli bir ekonomik krizde sıkışıp kaldığını gördüklerini kaydeden Orban, "Zayıf bir müttefik kendini savunamaz ve ona uluslararası ilişkilerde güvenilemez. ABD, Avrupa'da bir medeniyet krizi yaşandığını da görüyor. Avrupa'nın medeniyet değerlerinin, demokrasinin ve serbest piyasanın tehdit altında olduğunu görüyorlar" ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin Avrupalı liberallerin Rusya'yla ilişkiler ağını yakıp yıktığını, bunun bir hata olduğunu düşündüğünü belirten Macar Başbakan, Amerikalı karar vericilere göre, Avrupa'nın Rusya'yla ilişkilerini stratejik düzeyde yeniden inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Orban, paylaşımının sonunda "Kısacası: Amerika, Avrupa'nın gerilediğini açıkça anlıyor. Bir medeniyet gerilemesi görüyorlar, Macaristan on beş yıldır bununla mücadele ediyor. En nihayetinde, bununla yalnız başımıza mücadele etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
