Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/orbandan-abd-ulusal-guvenlik-stratejisi-mesaji-son-yillarin-en-onemli-ve-ilgi-cekici-belgesi-1101719418.html
Orban'dan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi mesajı: 'Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi'
Orban'dan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi mesajı: 'Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Avrupa'ya bakışının değiştiğinin açıkça görüldüğü Ulusal Güvenlik Stratejisi hakkında bir değerlendirmede Orban'dan geldi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T17:11+0300
2025-12-11T17:14+0300
dünya
abd
macaristan
brüksel
ab
viktor orban
rusya
ulusal güvenlik servisi
abd ulusal güvenlik stratejisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/18/1056644595_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_d239df63cacb4055af894e27b2996ace.jpg
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi olarak niteledi.X hesabından açıklama yapan Orban, "Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi: Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi. Belgede Brüksel'den, Biden yönetimi ve Brüksel'in bizden bahsettiği tonda söz ediliyor. Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullandı.ABD'nin Avrupa'nın uzun süreli bir ekonomik krizde sıkışıp kaldığını gördüklerini kaydeden Orban, "Zayıf bir müttefik kendini savunamaz ve ona uluslararası ilişkilerde güvenilemez. ABD, Avrupa'da bir medeniyet krizi yaşandığını da görüyor. Avrupa'nın medeniyet değerlerinin, demokrasinin ve serbest piyasanın tehdit altında olduğunu görüyorlar" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin Avrupalı liberallerin Rusya'yla ilişkiler ağını yakıp yıktığını, bunun bir hata olduğunu düşündüğünü belirten Macar Başbakan, Amerikalı karar vericilere göre, Avrupa'nın Rusya'yla ilişkilerini stratejik düzeyde yeniden inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.Orban, paylaşımının sonunda "Kısacası: Amerika, Avrupa'nın gerilediğini açıkça anlıyor. Bir medeniyet gerilemesi görüyorlar, Macaristan on beş yıldır bununla mücadele ediyor. En nihayetinde, bununla yalnız başımıza mücadele etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-askabatta-gorusecek-1101709505.html
macaristan
brüksel
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/18/1056644595_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_77ad4a925619a50f9958d2c3c7031f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, macaristan, brüksel, ab, viktor orban, rusya, ulusal güvenlik servisi, abd ulusal güvenlik stratejisi
abd, macaristan, brüksel, ab, viktor orban, rusya, ulusal güvenlik servisi, abd ulusal güvenlik stratejisi

Orban'dan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi mesajı: 'Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi'

17:11 11.12.2025 (güncellendi: 17:14 11.12.2025)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD'nin Avrupa'ya bakışının değiştiğinin açıkça görüldüğü Ulusal Güvenlik Stratejisi hakkında bir değerlendirmede Orban'dan geldi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi olarak niteledi.

X hesabından açıklama yapan Orban, "Yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi: Son yılların en önemli ve ilgi çekici belgesi. Belgede Brüksel'den, Biden yönetimi ve Brüksel'in bizden bahsettiği tonda söz ediliyor. Ne ekersen onu biçersin" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Avrupa'nın uzun süreli bir ekonomik krizde sıkışıp kaldığını gördüklerini kaydeden Orban, "Zayıf bir müttefik kendini savunamaz ve ona uluslararası ilişkilerde güvenilemez. ABD, Avrupa'da bir medeniyet krizi yaşandığını da görüyor. Avrupa'nın medeniyet değerlerinin, demokrasinin ve serbest piyasanın tehdit altında olduğunu görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Avrupalı liberallerin Rusya'yla ilişkiler ağını yakıp yıktığını, bunun bir hata olduğunu düşündüğünü belirten Macar Başbakan, Amerikalı karar vericilere göre, Avrupa'nın Rusya'yla ilişkilerini stratejik düzeyde yeniden inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Orban, paylaşımının sonunda "Kısacası: Amerika, Avrupa'nın gerilediğini açıkça anlıyor. Bir medeniyet gerilemesi görüyorlar, Macaristan on beş yıldır bununla mücadele ediyor. En nihayetinde, bununla yalnız başımıza mücadele etmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın Aşkabat'ta görüşecek
12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала