Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın Aşkabat'ta görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Aşkabat'ta bir araya geleceği bildirildi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
12:41 11.12.2025 (güncellendi: 13:09 11.12.2025)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Aşkabat'ta bir araya geleceği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında yarın bir görüşme yapmasının planlandığını duyurdu.

Putin'in Aşkabat programıyla ilgili açıklama yapan Peskov, "Devlet Başkanı yarın Aşkabat'ta çalışacak, Türkmenistan ziyaretine hazırlanıyoruz. Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle düzenlenen uluslararası forum düzenlenecek. Devlet Başkanı'nın bu forum marjında planlanmış bir dizi ikili görüşmesi var" dedi.

Peskov, gazetecilerin "Putin-Erdoğan görüşmesi olacak mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine, "Evet, planlanıyor" yanıtını verdi.

'Yabancı yatırımlara açığız'

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Rus diplomatlar, Polonya'da gözaltına alınan Rus bilim insanının çıkarlarını korumaya çalışacak

🔴Rusya yabancı yatırımlara açık ve ilgili, burası yabancı yatırımcılar için cazip ve karlı bir pazar

🔴Devlet Başkanı bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilir
