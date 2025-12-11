https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-askabatta-gorusecek-1101709505.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan yarın Aşkabat'ta görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Aşkabat'ta bir araya geleceği bildirildi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında yarın bir görüşme yapmasının planlandığını duyurdu.Putin'in Aşkabat programıyla ilgili açıklama yapan Peskov, "Devlet Başkanı yarın Aşkabat'ta çalışacak, Türkmenistan ziyaretine hazırlanıyoruz. Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle düzenlenen uluslararası forum düzenlenecek. Devlet Başkanı'nın bu forum marjında planlanmış bir dizi ikili görüşmesi var" dedi.Peskov, gazetecilerin "Putin-Erdoğan görüşmesi olacak mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine, "Evet, planlanıyor" yanıtını verdi.'Yabancı yatırımlara açığız'Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Rus diplomatlar, Polonya'da gözaltına alınan Rus bilim insanının çıkarlarını korumaya çalışacak🔴Rusya yabancı yatırımlara açık ve ilgili, burası yabancı yatırımcılar için cazip ve karlı bir pazar🔴Devlet Başkanı bugün uluslararası bir telefon görüşmesi yapabilir

