Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı: Ege hariç tüm bölgeler yağışlı
Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı: Ege hariç tüm bölgeler yağışlı

06:54 11.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege bölgesi hariç tüm bölgelerde yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde 5 bölgede sis ve pus etkili olurken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 14°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 18°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA – 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU – 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE – 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP – 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak; doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 4°C
Çok bulutlu
KARS – 2°C
Çok bulutlu
MALATYA – 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN – 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BATMAN – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN – 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
