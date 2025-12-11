https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/meteorolojiden-3-bolge-icin-kar-yagisi-uyarisi-yapildi-ege-haric-tum-bolgeler-yagisli-1101700145.html

Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı: Ege hariç tüm bölgeler yağışlı

Meteoroloji'den 3 bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı: Ege hariç tüm bölgeler yağışlı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Ege bölgesi hariç tüm bölgelerde yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde 5 bölgede sis ve pus... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T06:54+0300

2025-12-11T06:54+0300

2025-12-11T06:54+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar yağışı

sis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100809564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4973ac532f5684739379d3373c9a5e86.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak; doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ispanyada-mesai-krizi-calisan-ise-erken-geldigi-icin-kovuldu-mahkeme-feshi-hakli-buldu-1101684155.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye hava durumu, marmara hava durumu, ege hava durumu, akdeniz hava durumu, i̇ç anadolu hava durumu, karadeniz hava durumu, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu hava durumu, güncel hava tahmini, günlük hava durumu, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, i̇zmir hava durumu, yağmur tahmini, bölgesel hava durumu, hava durumu bugün, sağanak yağış uyarısı, sis ve pus tahmini