İspanya'da 'mesai krizi': Çalışan işe 'erken geldiği' için kovuldu, mahkeme feshi haklı buldu

İspanya'da bir lojistik firmasında çalışan 22 yaşındaki bir çalışan, işe sık sık erken geldiği için işten çıkarıldı. İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Alicante kentinde bir iş mahkemesi, genç çalışanın yaptığı itirazı reddedip şirketi haklı buldu.İspanyol basınında yer alan bilgilere göre çalışan, sözleşmesinde başlangıç saati 07:30 olarak belirtilmesine rağmen 'yaklaşık 19 kez 06:45-07:00 arasında' iş yerine geldi. Şirket, erken gelişlerin ekip koordinasyonunu bozduğunu, çalışanların 07:30'dan önce herhangi bir görev gerçekleştiremediğini ve uyarılara rağmen davranışın devam ettiğini belirtti.Şirket, 'Çalışanlar Statüsü’nün 54.2. maddesini' gerekçe göstererek “talimatlara uymama ve tekrarlayan itaatsizlik” nedeniyle tazminatsız fesih uyguladı. Mahkeme de şirketin bu savunmasını kabul ederek, çalışanın davranışını “yönergeleri açıkça ihlal eden ve güven kaybı yaratan bir tutum” olarak değerlendirdi. Karar ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Geç kalınca sorun, erken gelince de sorun” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Genç çalışanın kararı bir üst iş mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor, ancak şimdilik temyiz başvurusunda bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.

