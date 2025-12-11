https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/merkez-bankasi-faiz-karari-saat-kacta-aciklanacak-beklentiler-ne-yonde-1101704362.html

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan anket sonrasında ise aralık ayı... 11.12.2025

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak.En son ekim ayında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşüren Merkez Bankası'nın aralık ayında atacağı adım merak ediliyor. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?2025 yılı faiz oranlarıMerkez Bankası faiz kararları 2025:Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan aralık ayı PPK faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.Buna göre; Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 14.00'te açıklanacak.Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan ve 7'si 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı. Ekim ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmişti.

