Abdulkadir Selvi: Ekonomi yönetiminin karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var
Abdulkadir Selvi: Ekonomi yönetiminin karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında siyasi partilerin kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı. Selvi ekonomi anket sonuçlarını paylaşarak "Ekonomi... 10.12.2025
Gazeteci Abdulkadir Selvi, "GENAR’ın kasım ayı araştırmasını paylaşacağım" diyerek bugünkü yazısında siyasi partilere ve ekonomi gündemine dair anket sonuçlarını değerlendirdi. Selvi "Ekonomi, AK Parti’nin oy oranını belirleyici faktör olma özelliğini koruyor" ifadelerini kullandı.Selvi'nin Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi: Ekonomi yönetiminin karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında siyasi partilerin kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı. Selvi ekonomi anket sonuçlarını paylaşarak "Ekonomi yönetiminin topluma güven verme ve karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, "GENAR’ın kasım ayı araştırmasını paylaşacağım" diyerek bugünkü yazısında siyasi partilere ve ekonomi gündemine dair anket sonuçlarını değerlendirdi. Selvi "Ekonomi, AK Parti’nin oy oranını belirleyici faktör olma özelliğini koruyor" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şunları kaydetti:

"Asgari ücretin belirleneceği, emekli ve memur maaşlarının tespit edileceği bir dönemde ekonomiye ayna tutmak istedim. Ekonomi, AK Parti’nin oy oranını belirleyici faktör olma özelliğini koruyor. GENAR, her ay olduğu gibi ekonomi yönetimine duyulan güveni sormuş.

‘Hiç güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 31.5 çıkarken, ‘güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 34’le en yüksek seviyede. ‘Güveniyorum’ diyenlerin oranı yüzde 15.3 çıkarken, ‘çok güveniyorum’ diyenlerin oranı yüzde 1.8 çıkıyor.

Ekonomide güven birinci faktörse, karamsarlık da ikinci büyük handikap olarak öne çıkıyor.

2026 yılında ekonominin iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 23.2 iken, daha kötü olacak diyenlerin oranı ise yüzde 64 çıkıyor.

Ekonomi yönetiminin topluma güven verme ve karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var."

