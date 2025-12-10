Abdulkadir Selvi: Ekonomi yönetiminin karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var

"Asgari ücretin belirleneceği, emekli ve memur maaşlarının tespit edileceği bir dönemde ekonomiye ayna tutmak istedim. Ekonomi, AK Parti’nin oy oranını belirleyici faktör olma özelliğini koruyor. GENAR, her ay olduğu gibi ekonomi yönetimine duyulan güveni sormuş.

‘Hiç güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 31.5 çıkarken, ‘güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 34’le en yüksek seviyede. ‘Güveniyorum’ diyenlerin oranı yüzde 15.3 çıkarken, ‘çok güveniyorum’ diyenlerin oranı yüzde 1.8 çıkıyor.

Ekonomide güven birinci faktörse, karamsarlık da ikinci büyük handikap olarak öne çıkıyor.

2026 yılında ekonominin iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 23.2 iken, daha kötü olacak diyenlerin oranı ise yüzde 64 çıkıyor.

Ekonomi yönetiminin topluma güven verme ve karamsarlık bulutlarını dağıtmayı gündemine almasında yarar var."