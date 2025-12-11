Türkiye
Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ersoy dahil gözaltına alınan diğer isimler Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay olarak açıklanmıştı.Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması sonrası yapılan açıklamada ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır'' ifadeleri yer almıştı.
00:02 11.12.2025 (güncellendi: 00:41 11.12.2025)
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
© Fotoğraf : Habertürk Tv
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 4 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Ersoy dahil gözaltına alınan diğer isimler Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay olarak açıklanmıştı.
Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alınması sonrası yapılan açıklamada ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır'' ifadeleri yer almıştı.
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
TÜRKİYE
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
9 Aralık, 20:51
