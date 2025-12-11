https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/hong-kong-fedin-ardindan-gosterge-faizini-25-baz-puan-indirdi-1101703180.html

Hong Kong, FED'in ardından gösterge faizini 25 baz puan indirdi

Hong Kong, FED'in ardından gösterge faizini 25 baz puan indirdi

Sputnik Türkiye

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T09:21+0300

2025-12-11T09:21+0300

2025-12-11T09:21+0300

ekonomi̇

hong kong

çin

fed

abd

faiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101703784_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_13bbe7cf40db527f5f6e7f2d21aabc3d.jpg

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını yüzde 4,25'ten yüzde 4'e çektiğini bildirdi.HKMA, Fed'in faiz indirimi kararını takip ederken Hong Kong'un büyük ticari bankaları HSBC, Standart Chartered ve Bank of China'nın (Hong Kong) da kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor.Faiz kararı, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı üçüncü indirim oldu. Fed, bundan önce politika faizini eylül ve ekim aylarında 25'er baz puan düşürmüş, HKMA da aynı oranda faiz indirimleri uygulamıştı.Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 3,5-3,75 aralığına çekmişti.Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/fed-politika-faizini-25-baz-puan-dusurdu-1101696541.html

hong kong

çin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hong kong, çin, fed, abd, faiz