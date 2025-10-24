https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/nijerya-menseli-olmadigi-tespit-edildi-yavru-goril-zeytin-turkiyede-kaliyor-1100447886.html

Nijerya menşeli olmadığı tespit edildi: Yavru goril 'Zeytin' Türkiye'de kalıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 21 Aralık 2024’te İstanbul Havalimanı’nda yakalanan yavru goril “Zeytin” ile ilgili yapılan incelemelerin tamamlandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, Zeytin’in DNA testinin sonuçlandığı ve hayvanın Nijerya’ya ait bir tür olmadığı yönünde bilimsel bulgular elde edildiği belirtildi.DKMP, “Zeytin’in Türkiye’de kalmasına karar verilmiştir” diyerek yavru gorilin koruma altında yaşamına devam edeceğini bildirdi.CITES belgesi yoktu, kaçak taşınırken yakalandıZeytin, Nijerya’dan Tayland’a transit geçiş yapacak bir kargoda, CITES belgesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) olmadan taşınırken yakalanmıştı. Yetkililer, gerekli belgeleri bulunmayan gorile el koydu ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde koruma altına aldı.Vatandaşların büyük ilgisini çeken yavru gorile “Zeytin” ismi verilmişti.Nijerya iade talep etmiştiDKMP’nin açıklamasına göre, CITES kuralları gereği ihraç eden ülkenin geri talep hakkı bulunduğu için, Nijerya hükümeti Zeytin’in iadesini resmen talep etti.Ancak Türkiye, iade sürecinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli hususa dikkat çekti:Tüm bu faktörler dikkate alınarak iade sürecine başlanmış, Eylül 2025 içerisinde tamamlanması planlanmıştı. Ancak DNA testinin ardından süreç tamamen değişti.DNA testi sonucu her şeyi değiştirdiZeytin’in menşe ülkesinin netleştirilmesi için Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı tarafından kapsamlı bir DNA testi gerçekleştirildi.Genom dizilimiyle yapılan analiz sonucunda Zeytin’in Batı Ova gorili (Western Lowland Gorilla) olduğu tespit edildi.Bu bulgular ışığında, Nijerya’nın Zeytin’in menşei ülkesi olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı.Bunun üzerine CITES COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin’in Türkiye’de kalmasına karar verildi.'Zeytin emin ellerde yaşayacak'DKMP, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Nijerya’nın menşei ülke olmaması sebebiyle, CITES kararları doğrultusunda Zeytin’in Türkiye’de bir hayvanat bahçesine yerleştirilmesine karar verilmiştir.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Zeytin emin ellerde yaşamını sürdürecek ve gerekli bakımı titizlikle yapılacaktır.”

