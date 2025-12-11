https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dr-ozden-federal-calisanlara-daha-az-yiyin-her-kurabiyeyi-denemek-zorunda-degilsiniz-1101715840.html
Dr. Öz’den federal çalışanlara: Daha az yiyin, her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz
Dr. Öz’den federal çalışanlara: Daha az yiyin, her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz
Sputnik Türkiye
Trump’ın ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) başkanlığı görevine getirdiği Dr. Mehmet Öz, çalışanlarına gönderdiği e-postalarda tatil döneminde ‘ölçülü beslenme’ çağrısı yaptı.
2025-12-11T15:20+0300
2025-12-11T15:20+0300
2025-12-11T15:20+0300
yaşam
mehmet öz
türkiye
haberler
robert f. kennedy jr
new york
wired
abd senatosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095133738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d50577f4ab1524563758608ec7a5efc.jpg
CMS Başkanı Türkiye kökenli Dr. Mehmet Öz, tatil dönemine girilirken kurumun 6 bin çalışanına e-posta gönderdi. Türkiye kökenli ünlü doktor, New York merkezli Wired’ın ele geçirdiği yazışmaya göre “Hepimiz yılın bu döneminde kurabiye takaslarını ve ofis içi yemekleri severiz” derken ekledi:Öz, çalışanlarına ‘niyet belirlemelerini’, önceden ‘kaç tatlı yiyeceklerine karar vermelerini’ ve o sayıya ‘mümkün olduğunca bağlı kalmalarını’ önerdi ve “Tatlı masasındaki her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz” diye yazdı.Ayrıca ‘porsiyon kontrolü’ tavsiyesinde bulunarak küçük tabak kullanmayı ve “küçük porsiyonlar” almayı önerdi.‘İki elinizi de yiyecekle doldurmayın’Eski televizyon programcısı olan 65 yaşındaki Öz, çalışanların daha yavaş yemeleri için çatalı ‘lokmalar arasında bırakmalarını’ ve bedenlerinin verdiği sinyallere kulak vermelerini istedi.Tartışma yaratan bir diğer uyarısı ise ‘iki eli de yiyecekle doldurmamak’ oldu. Öz bunun, ‘bir eli meslektaşlarla tokalaşmak için boş bırakmaya da yardım edeceğini’ belirtti.CMS sözcüsü Christopher Krepich, Öz’ün bu tavsiyeleri “yoğun çalışma temposuyla sağlıklı yaşamı dengelemenin zor olduğunu bildiği için” verdiğini söyledi ve mesajların “çalışanları teşvik etmeyi amaçladığını” ifade etti ancak ABD basınına göre e-posta kurum içi tartışmalara neden oldu.Öz ile ilgili tartışmalarÖz’ün geçmişi, zaman zaman tartışmaları da gündeme getiriyor. 2014’te ABD Senatosu’nda, bilimsel temeli olmayan kilo verme ürünlerini tanıtması nedeniyle ifade vermiş, o dönem tanıttığı yeşil kahve çekirdeği özütü için ‘şişedeki mucize’ gibi ifadeler kullandığı hatırlatılmıştı.Senatörlerin soruları karşısında ise bu ürünlere 'inandığını’ ama bu ürünlerin ‘her zaman bilimsel dayanıklılığa sahip olmadığını kabul ettiğini’ söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-isverenleri-temsil-eden-tiskten-elini-tasin-altina-koymasini-1101714611.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095133738_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_09a1aa6051e6c9af2647ea9f227be168.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet öz, dr. oz, cms, e-mail, e-posta, yiyecek tavsiyesi, uyarı, tartışmalar, mehmet öz kimdir?
mehmet öz, dr. oz, cms, e-mail, e-posta, yiyecek tavsiyesi, uyarı, tartışmalar, mehmet öz kimdir?
Dr. Öz’den federal çalışanlara: Daha az yiyin, her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz
Trump’ın ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) başkanlığı görevine getirdiği Dr. Mehmet Öz, çalışanlarına gönderdiği e-postalarda tatil döneminde ‘ölçülü beslenme’ çağrısı yaparken, tartışma yarattı.
CMS Başkanı Türkiye kökenli Dr. Mehmet Öz, tatil dönemine girilirken kurumun 6 bin çalışanına e-posta gönderdi. Türkiye kökenli ünlü doktor, New York merkezli Wired’ın ele geçirdiği yazışmaya göre “Hepimiz yılın bu döneminde kurabiye takaslarını ve ofis içi yemekleri severiz” derken ekledi:
Bu ay pek çok birimde tatil etkinlikleri var. Yine de sağlıklı kalmak için bazı stratejiler paylaşmak istiyorum.
Öz, çalışanlarına ‘niyet belirlemelerini’, önceden ‘kaç tatlı yiyeceklerine karar vermelerini’ ve o sayıya ‘mümkün olduğunca bağlı kalmalarını’ önerdi ve “Tatlı masasındaki her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz” diye yazdı.
Ayrıca ‘porsiyon kontrolü’ tavsiyesinde bulunarak küçük tabak kullanmayı ve “küçük porsiyonlar” almayı önerdi.
‘İki elinizi de yiyecekle doldurmayın’
Eski televizyon programcısı olan 65 yaşındaki Öz, çalışanların daha yavaş yemeleri için çatalı ‘lokmalar arasında bırakmalarını’ ve bedenlerinin verdiği sinyallere kulak vermelerini istedi.
Tartışma yaratan bir diğer uyarısı ise ‘iki eli de yiyecekle doldurmamak’ oldu. Öz bunun, ‘bir eli meslektaşlarla tokalaşmak için boş bırakmaya da yardım edeceğini’ belirtti.
CMS sözcüsü Christopher Krepich, Öz’ün bu tavsiyeleri “yoğun çalışma temposuyla sağlıklı yaşamı dengelemenin zor olduğunu bildiği için” verdiğini söyledi ve mesajların “çalışanları teşvik etmeyi amaçladığını” ifade etti ancak ABD basınına göre e-posta kurum içi tartışmalara neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından CMS’nin başına getirilen ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Medicare, Medicaid, Çocuk Sağlığı Sigortası Programı ve sağlık sigortası pazarları üzerinden 160 milyondan fazla Amerikalıya hizmet veren dev bir yapıyı yönetiyor.
Öz, doğrudan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’a rapor veriyor.
Öz ile ilgili tartışmalar
Öz’ün geçmişi, zaman zaman tartışmaları da gündeme getiriyor. 2014’te ABD Senatosu’nda, bilimsel temeli olmayan kilo verme ürünlerini tanıtması nedeniyle ifade vermiş, o dönem tanıttığı yeşil kahve çekirdeği özütü için ‘şişedeki mucize’ gibi ifadeler kullandığı hatırlatılmıştı.
Senatörlerin soruları karşısında ise bu ürünlere 'inandığını’ ama bu ürünlerin ‘her zaman bilimsel dayanıklılığa sahip olmadığını kabul ettiğini’ söylemişti.