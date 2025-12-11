https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dr-ozden-federal-calisanlara-daha-az-yiyin-her-kurabiyeyi-denemek-zorunda-degilsiniz-1101715840.html

Dr. Öz’den federal çalışanlara: Daha az yiyin, her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz

Dr. Öz’den federal çalışanlara: Daha az yiyin, her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz

Trump’ın ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) başkanlığı görevine getirdiği Dr. Mehmet Öz, çalışanlarına gönderdiği e-postalarda tatil döneminde ‘ölçülü beslenme’ çağrısı yaptı.

CMS Başkanı Türkiye kökenli Dr. Mehmet Öz, tatil dönemine girilirken kurumun 6 bin çalışanına e-posta gönderdi. Türkiye kökenli ünlü doktor, New York merkezli Wired’ın ele geçirdiği yazışmaya göre “Hepimiz yılın bu döneminde kurabiye takaslarını ve ofis içi yemekleri severiz” derken ekledi:Öz, çalışanlarına ‘niyet belirlemelerini’, önceden ‘kaç tatlı yiyeceklerine karar vermelerini’ ve o sayıya ‘mümkün olduğunca bağlı kalmalarını’ önerdi ve “Tatlı masasındaki her kurabiyeyi denemek zorunda değilsiniz” diye yazdı.Ayrıca ‘porsiyon kontrolü’ tavsiyesinde bulunarak küçük tabak kullanmayı ve “küçük porsiyonlar” almayı önerdi.‘İki elinizi de yiyecekle doldurmayın’Eski televizyon programcısı olan 65 yaşındaki Öz, çalışanların daha yavaş yemeleri için çatalı ‘lokmalar arasında bırakmalarını’ ve bedenlerinin verdiği sinyallere kulak vermelerini istedi.Tartışma yaratan bir diğer uyarısı ise ‘iki eli de yiyecekle doldurmamak’ oldu. Öz bunun, ‘bir eli meslektaşlarla tokalaşmak için boş bırakmaya da yardım edeceğini’ belirtti.CMS sözcüsü Christopher Krepich, Öz’ün bu tavsiyeleri “yoğun çalışma temposuyla sağlıklı yaşamı dengelemenin zor olduğunu bildiği için” verdiğini söyledi ve mesajların “çalışanları teşvik etmeyi amaçladığını” ifade etti ancak ABD basınına göre e-posta kurum içi tartışmalara neden oldu.Öz ile ilgili tartışmalarÖz’ün geçmişi, zaman zaman tartışmaları da gündeme getiriyor. 2014’te ABD Senatosu’nda, bilimsel temeli olmayan kilo verme ürünlerini tanıtması nedeniyle ifade vermiş, o dönem tanıttığı yeşil kahve çekirdeği özütü için ‘şişedeki mucize’ gibi ifadeler kullandığı hatırlatılmıştı.Senatörlerin soruları karşısında ise bu ürünlere 'inandığını’ ama bu ürünlerin ‘her zaman bilimsel dayanıklılığa sahip olmadığını kabul ettiğini’ söylemişti.

