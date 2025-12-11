https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-isverenleri-temsil-eden-tiskten-elini-tasin-altina-koymasini-1101714611.html
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'
Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının yarın olduğunu hatırlattı ve "İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını...
2025-12-11T15:00+0300
2025-12-11T15:00+0300
2025-12-11T15:20+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "TİSK 29. Olağan Genel Kurulu"nda konuşuyor. Erdoğan, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde TİSK'e seslendi.Asgari ücret mesajıEnflasyon hedefiTİSK'ten Terörsüz Türkiye desteği beklentisiDestekler artırıldı
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum'
15:00 11.12.2025 (güncellendi: 15:20 11.12.2025)
Erdoğan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının yarın olduğunu hatırlattı ve "İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum, hep söylerim kefenin cebi yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da "TİSK 29. Olağan Genel Kurulu"nda konuşuyor. Erdoğan, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde TİSK'e seslendi.
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. İşverenleri temsil eden TİSK'ten elini taşın altına koymasını bekliyorum. Hep söylerim kefenin cebi yok
Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız
TİSK'ten Terörsüz Türkiye desteği beklentisi
Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. bunu da olabilecek en geniş toplumsal mutabakatla yapmanın hassasiyetindeyiz. Artık kan akmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın. Sürecin tökezlemesini umanlara fırsat vermeden, millete karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hep birlikte güzel günlere vasıl olacağız"
KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz