Bakan Bolat: Kapanan her şirkete karşı 3.87 yeni şirket kuruldu
Bakan Bolat: Kapanan her şirkete karşı 3.87 yeni şirket kuruldu
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Bakan Bolat, Türkiye'de kurulan ve kapanan esnaf ve şirket sayılarına ilişkin, "2020'nin başından bu yana, 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur, 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3.87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir" dedi.
00:22 11.12.2025
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Genel Kurulda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımdan e-ticarete, esnaftan şirket kuruluşlarına kadar birçok alanda güncel verileri paylaştı.
TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.
Bütçe görüşmeleri sırasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, son dönemde tarım piyasasında yaşanan dalgalanmalara değinerek, üreticilerin desteklendiğini ifade etti.
Bakan Bolat, Türkiye'de kurulan ve kapanan esnaf ve şirket sayılarına ilişkin, "2020'nin başından bu yana, 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur, 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3.87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir" dedi.
