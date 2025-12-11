https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/bakan-bolat-kapanan-her-sirkete-karsi-387-yeni-sirket-kuruldu-1101698474.html

Bakan Bolat: Kapanan her şirkete karşı 3.87 yeni şirket kuruldu

Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.Bütçe görüşmeleri sırasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, son dönemde tarım piyasasında yaşanan dalgalanmalara değinerek, üreticilerin desteklendiğini ifade etti.Bakan Bolat, Türkiye'de kurulan ve kapanan esnaf ve şirket sayılarına ilişkin, "2020'nin başından bu yana, 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur, 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3.87 yeni şirket kurulduğu 2025'in 10 ayında görülmektedir" dedi.

