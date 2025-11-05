https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ticaret-bakani-bolat-2025-yilindan-32-milyon-urun-denetlendi-24-milyar-tl-ceza-kesildi--1100749584.html
Ticaret Bakanı Bolat: 2025 yılından 32 milyon ürün denetlendi, 2.4 milyar TL ceza kesildi
TBMM’de 2026 yılı bütçe maratonu devam ediyor. Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlığının bütçesini sundu. Bakan Bolat 2025 yılında yapılan denetimler hakkında şu bilgileri verdi: ‘Tüketici hakem heyetine 19 milyon başvuru’ Bakan Bolat Alo 175 tüketici hakları telefon hattına yapılan başvurular hakkında da şu bilgileri verdi:
Osman Nuri Cerit
TBMM’de 2026 yılı bütçe maratonu devam ediyor.
Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlığının bütçesini sundu.
Bakan Bolat 2025 yılında yapılan denetimler hakkında şu bilgileri verdi:
“2025 yılında başta gıda sektörü olmak üzere market, alışveriş merkezleri, otomotiv, emlak ve kuyum sektörleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetleri ve diğer faaliyetler ile tüketicinin korunması kapsamında, 81 ilimizde 470.037 işletme ve 32 milyondan fazla (32.143.993) ürün denetledik ve 2,4 milyar TL’nin üzerinde idari para cezası uyguladık.”
‘Tüketici hakem heyetine 19 milyon başvuru’
Bakan Bolat Alo 175 tüketici hakları telefon hattına yapılan başvurular hakkında da şu bilgileri verdi:
“Tüketici haklarına yönelik en temel ve önemli platform olan tüketici hakem heyetleri bugüne kadar yaklaşık 19 milyon başvuruyu karara bağladı. 2025 yılının ilk 10 ayında 733 bin 395 adet başvuru alınmış; 9,7 milyar TL tutarında 691 bin 573 adet uyuşmazlık karara bağlanmıştır. Tüketici Danışma hattından 392 bin 900 adet çağrıya cevap vererek tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesini sağladık”