https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/ticaret-bakani-bolat-2025-yilindan-32-milyon-urun-denetlendi-24-milyar-tl-ceza-kesildi--1100749584.html

Ticaret Bakanı Bolat: 2025 yılından 32 milyon ürün denetlendi, 2.4 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanı Bolat: 2025 yılından 32 milyon ürün denetlendi, 2.4 milyar TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

TBMM’de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. Bakan Bolat 2025 yılında fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri ve kesilen... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T10:53+0300

2025-11-05T10:53+0300

2025-11-05T10:53+0300

ekonomi̇

tbmm

ömer bolat

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093698481_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0137fbc0eb75f214de1040b4912ecefd.jpg

TBMM’de 2026 yılı bütçe maratonu devam ediyor. Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat bakanlığının bütçesini sundu. Bakan Bolat 2025 yılında yapılan denetimler hakkında şu bilgileri verdi: ‘Tüketici hakem heyetine 19 milyon başvuru’ Bakan Bolat Alo 175 tüketici hakları telefon hattına yapılan başvurular hakkında da şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/ticaret-bakanligi-2-milyar-612-milyon-tllik-metamfetamin-ele-gecirdi-1100677692.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, ömer bolat, ticaret bakanlığı