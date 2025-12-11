https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ambulansa-yol-vermeyen-surucu-yakalandi-bakan-yerlikaya-paylasti-46-bin-tl-ceza-geliyor-1101716143.html
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı: Bakan Yerlikaya paylaştı, 46 bin TL ceza geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı: Bakan Yerlikaya paylaştı, 46 bin TL ceza geliyor
11.12.2025
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de iki ambulansın arasına girerek trafik akışını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen yolu açmayan H.M.A. isimli sürücünün yakalandığını duyurdu. Sürücülere cezalar geliyorBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar getirileceğini belirtti:Yerlikaya, "Bu sürücü 5 yıl i̇çi̇nde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehli̇yeti̇ i̇ptal edi̇lecek" ifadeleriyle yaptırımların ciddiyetini vurguladı.Ambulanslara yol vermemenin hayati sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Yerlikaya, şu hatırlatmayı yaptı:"Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir."Bakan Yerlikaya, trafikte ambulansa yol vermeyen sürücülerle ilgili toplumun duyarlı olmasını isteyerek şu çağrıda bulundu:"Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz gereğini yaparız'."
Sürücülere cezalar geliyor
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar getirileceğini belirtti:
46 bin TL idari para cezası
,
Sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması
,
Aracın 30 gün trafikten men edilmesi
,
Beş yıl içinde ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ehliyetin tamamen iptali
.
Yerlikaya, "Bu sürücü 5 yıl i̇çi̇nde ambulansa 2. kez yol vermezse, ehli̇yeti̇ i̇ptal edi̇lecek" ifadeleriyle yaptırımların ciddiyetini vurguladı.
Ambulanslara yol vermemenin hayati sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Yerlikaya, şu hatırlatmayı yaptı:
"Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir."
Bakan Yerlikaya, trafikte ambulansa yol vermeyen sürücülerle ilgili toplumun duyarlı olmasını isteyerek şu çağrıda bulundu:
"Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. ‘Biz gereğini yaparız’."