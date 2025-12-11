https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/7-yil-onceden-kayboldugu-dusunulen-cocugun-evin-bacasina-sikisarak-oldugu-ortaya-cikti-aile-cesetle-1101714697.html
7 yıl önceden kaybolduğu düşünülen çocuğun, evin bacasına sıkışarak öldüğü ortaya çıktı: Aile cesetle beraber yaşamış
ABD’de 18 yaşındaki Joshua Maddux, 2008’de kısa bir yürüyüş için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Genç adamın yedi yıl sonra bir bacada mumya hâlindeki... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Colorado eyaletindeki Woodland Park kasabasında 18 yaşındaki Joshua Maddux’un kaybolmasının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, cesedi bir kulübenin bacasında bulundu. İnşaat işçilerinin kötü koku fark etmesiyle başlayan inceleme, ülkenin en tuhaf vakalarından birini açığa çıkardı.Genç adam, 2008’in Mayıs ayında kısa bir yürüyüş için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu.Aile yıllarca umutla aradı ama gerçek çok farklıydıMaddux’un ailesi, onun “kasabadan ayrılıp yeni bir hayat kurduğu” ihtimaline tutunuyordu. Babası Mike Maddux, yıllar boyunca evsiz barınaklarını ve kamp alanlarını dolaşarak oğlunu aradı:Arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve aile yıllarca belirsizlik içinde bekledi.Korkunç keşif: Bacadaki ceset mumyalaşmıştı2015’te bir kulübe yıkılırken işçiler keskin bir koku fark etti. Ocağı kapatan büyük bir mobilya çekildiğinde, genç adama ait olduğu anlaşılan katlanmış kıyafetler bulundu. Baca içindeki mumyalaşmış kalıntılar, Josh’ın diş kayıtları ve çocuklukta yaşadığı parmak ucu kaybı sayesinde teşhis edildi.Polis, Josh’ın baş aşağı şekilde bacaya girdiğini ve evin kilitli olmasından dolayı bu yolla içeri sızmaya çalıştığını değerlendirdi.Gizemli detaylar: Metal kapak, eksik kıyafetler ve çelişkilerVakada birçok soru yanıtsız kaldı:Yerel işletme sahibi Renae Trichell, durumu şöyle özetledi:“O bacada tek başına öldü. Bu gerçekten çok rahatsız edici.”Resmi rapor: Kaza sonucu ölüm, ancak sorular sürüyorYapılan otopsi ve soruşturma sonucunda, ölümün hipotermi ve çevresel koşullara bağlı kaza olduğu açıklandı. Yetkililer foul play (cinayet veya müdahale) ihtimalini dışladı.Yine de bölge adli tabibi Al Born, dosyanın hâlâ tam olarak açıklanamadığını kabul etti:Ailenin acı vedasıKız kardeşi Kate Maddux, Josh’ın bulunmasının ardından duygusal bir mesaj paylaştı:Genç adamın neden bacadan aşağı indiği ve son anlarında neler yaşadığı ise muhtemelen asla öğrenilemeyecek.
