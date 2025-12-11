https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/8-ingiliz-universitesi-fosil-yakit-endustrisiyle-iliskisini-kesti-rekor-duzeyde-ayrilis-yasaniyor-1101718670.html
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İklim aktivisti People & Planet örgütünün yıllık sıralamasına göre, 8 İngiliz üniversitesi daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını kopardı. Sektörle... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T18:48+0300
2025-12-11T18:48+0300
2025-12-11T18:48+0300
yaşam
i̇ngiltere
fosil yakıt
üniversite
göçmen
i̇klim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101718601_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_639ba0adb82c111a55d38d0a77b41331.jpg
İngiltere'deki üniversiteler, iklim krizine yönelik artan baskılar karşısında fosil yakıt endüstrisi ile bağlarını koparmaya devam ediyor. İklim üzerine çalışan People & Planet örgütünün yayınladığı yıllık 'Üniversite Sıralaması' raporu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.İşe alım bağları koparılıyorRapora göre, geçen bir yıl içinde 8 üniversite daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını sonlandırdı. Bu artış, sektörle işe alım ilişkisini kesen üniversite sayısında bir önceki yıla göre yüzde 80'lik bir sıçramaya işaret ediyor. Bu kararla birlikte, İngiltere'deki yükseköğretim kurumlarının yüzde 12'sine denk gelen 18 üniversite, artık öğrencilerine fosil yakıt şirketlerindeki iş ilanlarını duyurmayacak veya bu şirketleri kariyer fuarlarına davet etmeyecek.Manchester Metropolitan 4 yıldır lider147 İngiltere üniversitesinin iklim ve sosyal adalet kriterlerine göre değerlendirildiği sıralamada, Manchester Metropolitan Üniversitesi üst üste dördüncü kez birinci sırayı aldı. Kampanyacılar, üniversitenin tüm kategorilerde gösterdiği tutarlı yüksek performansın bu başarıyı getirdiğini belirtti. Üniversitenin, gazla çalışan ısıtma sistemlerini yüksek verimli elektrikli ısı pompalarıyla değiştiren büyük bir projeye yatırım yapması, enerji kaynakları ve karbon azaltımı kategorisinde de yüksek puan almasını sağladı.Göçmen hakları ve sınır endüstrisinden çekilmeBu yılki analiz, üniversitelerin göçmen hakları konusunda da cesur adımlar attığını gösterdi. Rapora göre, "sığınmacıların hareketini kontrol eden, gözleyen ve engelleyerek kar sağlayan özel şirketlere yatırım yapmaktan vazgeçen" üniversite sayısı, 6'dan 13'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/avusturya-parlamentosundan-okullarda-basortusu-yasagina-onay-1101717824.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101718601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_854fcebcb1e3418d23c31bcf3f31b7df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, fosil yakıt, üniversite, göçmen, i̇klim
i̇ngiltere, fosil yakıt, üniversite, göçmen, i̇klim
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
İklim aktivisti People & Planet örgütünün yıllık sıralamasına göre, 8 İngiliz üniversitesi daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını kopardı. Sektörle işe alım ilişkisini sonlandıran üniversite sayısı bir yılda yüzde 80 arttı.
İngiltere'deki üniversiteler, iklim krizine yönelik artan baskılar karşısında fosil yakıt endüstrisi ile bağlarını koparmaya devam ediyor. İklim üzerine çalışan People & Planet örgütünün yayınladığı yıllık 'Üniversite Sıralaması' raporu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.
İşe alım bağları koparılıyor
Rapora göre, geçen bir yıl içinde 8 üniversite daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını sonlandırdı. Bu artış, sektörle işe alım ilişkisini kesen üniversite sayısında bir önceki yıla göre yüzde 80'lik bir sıçramaya işaret ediyor.
Bu kararla birlikte, İngiltere'deki yükseköğretim kurumlarının yüzde 12'sine denk gelen 18 üniversite, artık öğrencilerine fosil yakıt şirketlerindeki iş ilanlarını duyurmayacak veya bu şirketleri kariyer fuarlarına davet etmeyecek.
Manchester Metropolitan 4 yıldır lider
147 İngiltere üniversitesinin iklim ve sosyal adalet kriterlerine göre değerlendirildiği sıralamada, Manchester Metropolitan Üniversitesi üst üste dördüncü kez birinci sırayı aldı. Kampanyacılar, üniversitenin tüm kategorilerde gösterdiği tutarlı yüksek performansın bu başarıyı getirdiğini belirtti.
Üniversitenin, gazla çalışan ısıtma sistemlerini yüksek verimli elektrikli ısı pompalarıyla değiştiren büyük bir projeye yatırım yapması, enerji kaynakları ve karbon azaltımı kategorisinde de yüksek puan almasını sağladı.
Göçmen hakları ve sınır endüstrisinden çekilme
Bu yılki analiz, üniversitelerin göçmen hakları konusunda da cesur adımlar attığını gösterdi. Rapora göre, "sığınmacıların hareketini kontrol eden, gözleyen ve engelleyerek kar sağlayan özel şirketlere yatırım yapmaktan vazgeçen" üniversite sayısı, 6'dan 13'e yükseldi.