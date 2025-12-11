Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/8-ingiliz-universitesi-fosil-yakit-endustrisiyle-iliskisini-kesti-rekor-duzeyde-ayrilis-yasaniyor-1101718670.html
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
Sputnik Türkiye
İklim aktivisti People & Planet örgütünün yıllık sıralamasına göre, 8 İngiliz üniversitesi daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını kopardı. Sektörle... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T18:48+0300
2025-12-11T18:48+0300
yaşam
i̇ngiltere
fosil yakıt
üniversite
göçmen
i̇klim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101718601_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_639ba0adb82c111a55d38d0a77b41331.jpg
İngiltere'deki üniversiteler, iklim krizine yönelik artan baskılar karşısında fosil yakıt endüstrisi ile bağlarını koparmaya devam ediyor. İklim üzerine çalışan People &amp; Planet örgütünün yayınladığı yıllık 'Üniversite Sıralaması' raporu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.İşe alım bağları koparılıyorRapora göre, geçen bir yıl içinde 8 üniversite daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını sonlandırdı. Bu artış, sektörle işe alım ilişkisini kesen üniversite sayısında bir önceki yıla göre yüzde 80'lik bir sıçramaya işaret ediyor. Bu kararla birlikte, İngiltere'deki yükseköğretim kurumlarının yüzde 12'sine denk gelen 18 üniversite, artık öğrencilerine fosil yakıt şirketlerindeki iş ilanlarını duyurmayacak veya bu şirketleri kariyer fuarlarına davet etmeyecek.Manchester Metropolitan 4 yıldır lider147 İngiltere üniversitesinin iklim ve sosyal adalet kriterlerine göre değerlendirildiği sıralamada, Manchester Metropolitan Üniversitesi üst üste dördüncü kez birinci sırayı aldı. Kampanyacılar, üniversitenin tüm kategorilerde gösterdiği tutarlı yüksek performansın bu başarıyı getirdiğini belirtti. Üniversitenin, gazla çalışan ısıtma sistemlerini yüksek verimli elektrikli ısı pompalarıyla değiştiren büyük bir projeye yatırım yapması, enerji kaynakları ve karbon azaltımı kategorisinde de yüksek puan almasını sağladı.Göçmen hakları ve sınır endüstrisinden çekilmeBu yılki analiz, üniversitelerin göçmen hakları konusunda da cesur adımlar attığını gösterdi. Rapora göre, "sığınmacıların hareketini kontrol eden, gözleyen ve engelleyerek kar sağlayan özel şirketlere yatırım yapmaktan vazgeçen" üniversite sayısı, 6'dan 13'e yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/avusturya-parlamentosundan-okullarda-basortusu-yasagina-onay-1101717824.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101718601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_854fcebcb1e3418d23c31bcf3f31b7df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, fosil yakıt, üniversite, göçmen, i̇klim
i̇ngiltere, fosil yakıt, üniversite, göçmen, i̇klim

8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor

18:48 11.12.2025
© AP Photo / R S IyerArşiv Fotoğraf
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / R S Iyer
Abone ol
İklim aktivisti People & Planet örgütünün yıllık sıralamasına göre, 8 İngiliz üniversitesi daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını kopardı. Sektörle işe alım ilişkisini sonlandıran üniversite sayısı bir yılda yüzde 80 arttı.
İngiltere'deki üniversiteler, iklim krizine yönelik artan baskılar karşısında fosil yakıt endüstrisi ile bağlarını koparmaya devam ediyor. İklim üzerine çalışan People & Planet örgütünün yayınladığı yıllık 'Üniversite Sıralaması' raporu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.

İşe alım bağları koparılıyor

Rapora göre, geçen bir yıl içinde 8 üniversite daha fosil yakıt şirketleri ile işe alım bağlarını sonlandırdı. Bu artış, sektörle işe alım ilişkisini kesen üniversite sayısında bir önceki yıla göre yüzde 80'lik bir sıçramaya işaret ediyor.
Bu kararla birlikte, İngiltere'deki yükseköğretim kurumlarının yüzde 12'sine denk gelen 18 üniversite, artık öğrencilerine fosil yakıt şirketlerindeki iş ilanlarını duyurmayacak veya bu şirketleri kariyer fuarlarına davet etmeyecek.

Manchester Metropolitan 4 yıldır lider

147 İngiltere üniversitesinin iklim ve sosyal adalet kriterlerine göre değerlendirildiği sıralamada, Manchester Metropolitan Üniversitesi üst üste dördüncü kez birinci sırayı aldı. Kampanyacılar, üniversitenin tüm kategorilerde gösterdiği tutarlı yüksek performansın bu başarıyı getirdiğini belirtti.
Üniversitenin, gazla çalışan ısıtma sistemlerini yüksek verimli elektrikli ısı pompalarıyla değiştiren büyük bir projeye yatırım yapması, enerji kaynakları ve karbon azaltımı kategorisinde de yüksek puan almasını sağladı.

Göçmen hakları ve sınır endüstrisinden çekilme

Bu yılki analiz, üniversitelerin göçmen hakları konusunda da cesur adımlar attığını gösterdi. Rapora göre, "sığınmacıların hareketini kontrol eden, gözleyen ve engelleyerek kar sağlayan özel şirketlere yatırım yapmaktan vazgeçen" üniversite sayısı, 6'dan 13'e yükseldi.
Avusturya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
DÜNYA
Avusturya Parlamentosu’ndan okullarda başörtüsü yasağına onay
15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала