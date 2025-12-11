https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/avusturya-parlamentosundan-okullarda-basortusu-yasagina-onay-1101717824.html

Avusturya Parlamentosu’ndan okullarda başörtüsü yasağına onay

Avusturya Parlamentosu, perşembe günü yaptığı oylamada, 14 yaşın altındaki kız öğrenciler için okullarda başörtüsünü yasaklayan düzenlemeyi büyük çoğunlukla kabul etti.

Hak örgütleri ve uzmanlar, yasanın ayrımcılık oluşturduğu uyarısında bulunuyor ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebileceği görüşünü dile getiriyor.Hükümet, ülkede göç karşıtlığının yükseldiği bir dönemde yılı başında önerdiği yasa ile kız çocuklarını 'baskıdan koruma' amacı taşıdığını savunuyor.2019’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Hükümet ise bu kez teklif ettikleri metnin anayasal olduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar, düzenlemenin tek bir dini (İslam’ı) hedef alabileceğini ve çocukları zorlayıcı bir konuma düşürebileceğini belirtiyor.Bir parti karşı oy verdiYeni yasa, “İslami geleneklere uygun şekilde başı örten” başörtülerinin 14 yaşından küçük tüm kız öğrenciler tarafından takılmasını yasaklıyor. Yapılan tartışmaların ardından yalnızca muhalefetteki Yeşiller partisi düzenlemeye karşı oy verdi.Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm ise yasa teklifini sunarken “Bir kıza… erkeklerin bakışından korunmak için bedenini gizlemesi gerektiği söylendiğinde bunun adı dini ritüel değil, baskıdır” ifadelerini kullandı.Plakolm, yasağın “hicap (hijab), peçe (niqab) ve burka dahil İslami örtünmenin tüm biçimlerini” kapsadığını ve eylül ayında yeni eğitim yılıyla birlikte tamamen yürürlüğe gireceğini açıkladı.'İhlallere' 800 euroya kadar cezaŞubat ayından itibaren ise öğretmenlere, velilere ve öğrencilere düzenlemenin anlatılacağı bir bilgilendirme dönemi başlayacak. Bu süreçte kurallara uyulmaması halinde ceza uygulanmayacak. Ancak tekrar eden ihlallerde ailelere 150 ila 800 euro arasında para cezası verilecek.Hükümete göre yasaktan yaklaşık 12 bin kız öğrenci etkilenecek.‘Damgalanma’ uyarısıHak örgütleri ve aktivistler, başörtüsü yasağının kadınların ne giyeceğine yine devletin karar vermesi anlamına geldiğini savunuyor. Aralarında Amnesty International Avusturya’nın da bulunduğu çok sayıda kurum, düzenlemeyi “Müslüman kızlara yönelik açık ayrımcılık” olarak nitelendirdi ve bunun “anti-Müslüman ırkçılığın ifadesi” olduğunu belirtti.

