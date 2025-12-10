https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/turkiyenin-ambalaj-devi-iflas-etti-sektorde-avrupanin-da-3-buyuk-sirketiydi-1101693840.html

Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi

Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de ambalaj sektöründeki en büyük şirketlerinden biri olan Multipak Ambalaj resmen iflas etti. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T18:07+0300

2025-12-10T18:07+0300

2025-12-10T18:07+0300

ekonomi̇

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

konkordato

multipak ambalaj

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1f4f1277b2410ec1355dd90d70571329.jpg

Ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da 3. büyük şirketi olarak tanınan Multipak Ambalaj resmen iflas etti. Şirketin geçen yıl konkordato başvurusu reddedilmişti. Konkordato talebi reddedilmiştiEkonomim'in haberine göre, geçen yıl konkordato başvurusu reddedilen ve ihtiyati tedbirleri kaldırılan Multipak Ambalaj’la ilgili dosya yeniden incelendi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dosyaya müdahil olabilecek ya da itirazda bulunabilecek. Dosyada, firmanın çok sayıda çalışanını işten çıkardığı bilgisi de yer aldı.İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde de "Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur." ifadelerine yer verildi. Doğa dostu ambalaj üretiyordu2007 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firması olan Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu. Karton tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, gıda güvenliği esaslarına uygun, doğa dostu ambalaj üretimiyle sektörde fark yaratmıştı. Şirket 1996 yılında kurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/turkiyenin-koklu-seramik-sirketi-iflas-etti-40-yildir-uretim-yapiyordu-1101388613.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato, multipak ambalaj