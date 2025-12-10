https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/turkiyenin-ambalaj-devi-iflas-etti-sektorde-avrupanin-da-3-buyuk-sirketiydi-1101693840.html
Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi
Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de ambalaj sektöründeki en büyük şirketlerinden biri olan Multipak Ambalaj resmen iflas etti. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T18:07+0300
2025-12-10T18:07+0300
2025-12-10T18:07+0300
ekonomi̇
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato
multipak ambalaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1f4f1277b2410ec1355dd90d70571329.jpg
Ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da 3. büyük şirketi olarak tanınan Multipak Ambalaj resmen iflas etti. Şirketin geçen yıl konkordato başvurusu reddedilmişti. Konkordato talebi reddedilmiştiEkonomim'in haberine göre, geçen yıl konkordato başvurusu reddedilen ve ihtiyati tedbirleri kaldırılan Multipak Ambalaj’la ilgili dosya yeniden incelendi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dosyaya müdahil olabilecek ya da itirazda bulunabilecek. Dosyada, firmanın çok sayıda çalışanını işten çıkardığı bilgisi de yer aldı.İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde de "Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur." ifadelerine yer verildi. Doğa dostu ambalaj üretiyordu2007 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firması olan Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu. Karton tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, gıda güvenliği esaslarına uygun, doğa dostu ambalaj üretimiyle sektörde fark yaratmıştı. Şirket 1996 yılında kurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/turkiyenin-koklu-seramik-sirketi-iflas-etti-40-yildir-uretim-yapiyordu-1101388613.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_12cbc23892261a720e5e648ffd34ca67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato, multipak ambalaj
iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, konkordato, multipak ambalaj
Türkiye'nin ambalaj devi iflas etti: Sektörde Avrupa'nın da 3. büyük şirketiydi
Türkiye'de ambalaj sektöründeki en büyük şirketlerinden biri olan Multipak Ambalaj resmen iflas etti.
Ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın da 3. büyük şirketi olarak tanınan Multipak Ambalaj resmen iflas etti. Şirketin geçen yıl konkordato başvurusu reddedilmişti.
Konkordato talebi reddedilmişti
Ekonomim'in haberine göre, geçen yıl konkordato başvurusu reddedilen ve ihtiyati tedbirleri kaldırılan Multipak Ambalaj’la ilgili dosya yeniden incelendi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dosyaya müdahil olabilecek ya da itirazda bulunabilecek. Dosyada, firmanın çok sayıda çalışanını işten çıkardığı bilgisi de yer aldı.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde de "Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur." ifadelerine yer verildi.
Doğa dostu ambalaj üretiyordu
2007 yılından itibaren Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firması olan Multipak, çevre dostu ambalaj ürünleriyle tanınıyordu. Karton tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan şirket, gıda güvenliği esaslarına uygun, doğa dostu ambalaj üretimiyle sektörde fark yaratmıştı. Şirket 1996 yılında kurulmuştu.