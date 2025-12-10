Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukrayna-abdnin-baris-plani-onerisine-yanit-verdi-1101697461.html
‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’
‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’
Sputnik Türkiye
Axios muhabiri Barak Ravid, Kiev yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı teklifine çarşamba günü resmi yanıtını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T23:28+0300
2025-12-10T23:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
axios
barak ravid
abd
donald trump
ukrayna
kiev
barış planı
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Axios muhabiri Barak Ravid’in sosyal medya platformu X üzerinden aktardığı bilgilere göre, Ukrayna yönetimi ABD'nin, Donald Trump döneminde hazırladığı son barış planı taslağına yanıt verdi.“Ukrayna, çarşamba günü Trump yönetimine ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı önerisine yönelik yanıtını resmen iletti” ifadelerine yer veren Ravid, haberini ismini açıklamadığı Ukraynalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/avrupanin-endisesi-trump-kiev-ve-brukseli-barisi-engellemekle-suclayabilir-1101674096.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
axios, barak ravid, abd, donald trump, ukrayna, kiev, barış planı, x
axios, barak ravid, abd, donald trump, ukrayna, kiev, barış planı, x

‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’

23:28 10.12.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Axios muhabiri Barak Ravid, Kiev yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı teklifine çarşamba günü resmi yanıtını ilettiğini ileri sürdü.
Axios muhabiri Barak Ravid’in sosyal medya platformu X üzerinden aktardığı bilgilere göre, Ukrayna yönetimi ABD'nin, Donald Trump döneminde hazırladığı son barış planı taslağına yanıt verdi.
“Ukrayna, çarşamba günü Trump yönetimine ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı önerisine yönelik yanıtını resmen iletti” ifadelerine yer veren Ravid, haberini ismini açıklamadığı Ukraynalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.
Trump, CIA’nin Venezüella operasyonunu doğruladı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Avrupa’nın endişesi: ‘Trump, Kiev ve Brüksel’i barışı engellemekle suçlayabilir’
07:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала