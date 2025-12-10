https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukrayna-abdnin-baris-plani-onerisine-yanit-verdi-1101697461.html

‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’

Axios muhabiri Barak Ravid, Kiev yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı teklifine çarşamba günü resmi yanıtını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Axios muhabiri Barak Ravid’in sosyal medya platformu X üzerinden aktardığı bilgilere göre, Ukrayna yönetimi ABD'nin, Donald Trump döneminde hazırladığı son barış planı taslağına yanıt verdi.“Ukrayna, çarşamba günü Trump yönetimine ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı önerisine yönelik yanıtını resmen iletti” ifadelerine yer veren Ravid, haberini ismini açıklamadığı Ukraynalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.

