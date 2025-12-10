https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/ukrayna-abdnin-baris-plani-onerisine-yanit-verdi-1101697461.html
‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’
‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’
Sputnik Türkiye
Axios muhabiri Barak Ravid, Kiev yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı teklifine çarşamba günü resmi yanıtını... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T23:28+0300
2025-12-10T23:28+0300
2025-12-10T23:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
axios
barak ravid
abd
donald trump
ukrayna
kiev
barış planı
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Axios muhabiri Barak Ravid’in sosyal medya platformu X üzerinden aktardığı bilgilere göre, Ukrayna yönetimi ABD'nin, Donald Trump döneminde hazırladığı son barış planı taslağına yanıt verdi.“Ukrayna, çarşamba günü Trump yönetimine ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı önerisine yönelik yanıtını resmen iletti” ifadelerine yer veren Ravid, haberini ismini açıklamadığı Ukraynalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/avrupanin-endisesi-trump-kiev-ve-brukseli-barisi-engellemekle-suclayabilir-1101674096.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
axios, barak ravid, abd, donald trump, ukrayna, kiev, barış planı, x
axios, barak ravid, abd, donald trump, ukrayna, kiev, barış planı, x
‘Ukrayna, ABD’nin barış planı önerisine yanıt verdi’
Axios muhabiri Barak Ravid, Kiev yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı teklifine çarşamba günü resmi yanıtını ilettiğini ileri sürdü.
Axios muhabiri Barak Ravid’in sosyal medya platformu X üzerinden aktardığı bilgilere göre, Ukrayna yönetimi ABD'nin, Donald Trump döneminde hazırladığı son barış planı taslağına yanıt verdi.
“Ukrayna, çarşamba günü Trump yönetimine ABD’nin Ukrayna kriziyle ilgili son barış planı önerisine yönelik yanıtını resmen iletti” ifadelerine yer veren Ravid, haberini ismini açıklamadığı Ukraynalı ve Amerikalı yetkililere dayandırdı.