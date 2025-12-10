https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/avrupanin-endisesi-trump-kiev-ve-brukseli-barisi-engellemekle-suclayabilir-1101674096.html

Avrupa’nın endişesi: ‘Trump, Kiev ve Brüksel’i barışı engellemekle suçlayabilir’

CNN televizyonu, adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, Avrupalı yetkililerin ABD lideri Donald Trump’ın Ukrayna’da barış sağlama yönünde ilerleme sağlanmamasından bunalmış olabileceği endişesi içinde olduğunu iddia etti.Haberde, “Avrupalı ​​yetkililer arasında, Trump'ın barış görüşmelerindeki ilerleme eksikliğinden o kadar bunaldığı ve Ukrayna ile Avrupa'yı anlaşmayı engellemekle suçlayarak görüşmeleri terk edebileceği yönünde bir endişe var” ifadesine yer verildi.CNN’e konuşan bir kaynak, Ukrayna’nın savaş kayıpları ve sınırlı savunma pozisyonları nedeniyle doğudaki stratejik konumlarını kaybettiğine dikkat çekti.Daha önce Financial Times gazetesi, ABD Başkanı’nın Ukrayna çatışmasını bu ayın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umduğunu yazmıştı.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in, Avrupalı ortaklarını, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in geçen haftasonu onu bir an önce bir karar vermeye zorlamaya çalıştıklarını bildirdiği aktarılmıştı.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Witkoff ve Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Görüşmede ABD’nin barış planı ele alınmış, ama uzlaşmaya varılamamıştı.Rusya lideri daha sonra yaptığı açıklamada, Washington’un baştaki planda yer alan 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi önerdiğini anlatmıştı. Putin, “Moskova’nın kabul edemeyeceği konuları içeren” her paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını belirtmişti.Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Kiev rejimi lideri söz konusu planı İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile defalarca görüşmüştü. Ukrayna medyası, bu görüşmelerin ardından Zelenskiy’in toprak tavizi vermeyi reddettiğini bildirmişti.Axios portalı, mevcut durumun bazı ABD temsilcilerini rahatsız ettiğini yazmıştı. ABD’li yetkililerin, barış anlaşması önündeki en büyük engel olarak Avrupalıları gördüğü belirtilmişti.

