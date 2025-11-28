https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/turkiyenin-koklu-seramik-sirketi-iflas-etti-40-yildir-uretim-yapiyordu-1101388613.html
Türkiye'nin köklü seramik şirketi iflas etti: 40 yıldır üretim yapıyordu
Türkiye'nin köklü seramik şirketi iflas etti: 40 yıldır üretim yapıyordu
28.11.2025
Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden biri olan ve yeniden konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik için mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme bu talebi kabul etmedi ve şirketin iflasına karar verdi. 300'den fazla kişinin çalıştığı şirket tasfiye sürecine girecek. 2025'in başında darboğaza girdi, konkordato ilan ettiHalk TV'nin haberine göre, 2017’de vefat eden İbrahim Hızal’ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal’ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı.Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.İlk 4 ayda 72 milyon zarar oluştuŞirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay geçici mühlet verdi ama şirketin 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.300'den fazla kişi çalışıyorMahkeme şirketle ilgili son kararını açıklamada ve 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi. Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.
Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden biri olan ve yeniden konkordato talebinde bulunan Hitit Seramik için mahkemeden kötü haber geldi. Mahkeme bu talebi kabul etmedi ve şirketin iflasına karar verdi. 300'den fazla kişinin çalıştığı şirket tasfiye sürecine girecek.

2025'in başında darboğaza girdi, konkordato ilan etti
2025'in başında darboğaza girdi, konkordato ilan etti
Halk TV'nin haberine göre, 2017'de vefat eden İbrahim Hızal'ın 40 yıl önce temelini attığı Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında darboğaza girdi. Baba Hızal'ın vefatı sonrası şirketlerin yönetimini eşi ve çocukları devraldı.
Mali darboğaz aşılamayınca İbrahim Hızal Holdin AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile bu şirketlerin hissedarları Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal için konkordato talebinde bulunuldu.

İlk 4 ayda 72 milyon zarar oluştu
İlk 4 ayda 72 milyon zarar oluştu
Şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay geçici mühlet verdi ama şirketin 2025 yılında 92 milyon liralık kar elde edilmesi beklenirken yılın ilk 4 ayında 72 milyon liralık zarar oluştu.

300'den fazla kişi çalışıyor
300'den fazla kişi çalışıyor
Mahkeme şirketle ilgili son kararını açıklamada ve 300’den fazla kişinin çalıştığı Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verildi. Şirketin borcunun ise 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu anlaşıldı. Aynı karar Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de verildi. Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal’a yönelik verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Böylelikle anılan şirket hacizlere karşı korumasız duruma geldi.