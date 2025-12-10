https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/huriye-helvaci-ve-oglunun-otopsi-raporu-tamamlandi-hipotermi-ve-kunt-kafa-travmasi-1101695599.html

Huriye Helvacı ve oğlunun otopsi raporu tamamlandı: Hipotermi ve künt kafa travması

Kastamonu'da yaklaşık 1 ay önce cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar'ın otopsi raporu tamamlandı. Annenin ölüm nedeninin... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra cesetleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman Yaşar'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otopsi raporu tamamlandı.Huriye Helvacı'nın ölümünde zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmazken ölüm nedeninin hipotermi olduğu şu ifadelerle aktarıldı:Rapora göre ayrıca Huriye Helvacı'nın bedeninde ve kıyafetlerinde yapılan incelemede farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadı.Osman Yaşar Helvacı'nın kayalıklardan düşmeye bağlı oluşan harabiyetler sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi raporda yer aldı. Konuyla ilgili "Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.Helvacı'nın telefonu incelendiAnne Huriye Helvacı'nın ormanlık alanda kapalı şekilde bulunan telefonunun da açıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, şarjı bittiği için kapandığı anlaşılan telefonda yapılan incelemede, herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı.Bozkurt ilçe merkezindeki evinden 2 Kasım'da ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışmaları yürütülmüş, 11 Kasım'da çocuğun cesedi Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, annenin cesedi ise oğlundan yaklaşık 50 metre üst tarafta bulunmuştu.

