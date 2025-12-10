https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/sakaryada-kayip-yasli-cift-icin-arama-calismasi-baslatildi-1101672040.html
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'da akraba ziyareti sonrası evlerine dönmek için yola çıkan yaşlı çifte ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışması... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T01:19+0300
2025-12-10T01:19+0300
2025-12-10T01:20+0300
türki̇ye
türkiye
geyve
sakarya
akyazı
kayıp
arama kurtarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101672134_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_89ea07fea82e556a546f582aecfdd3f1.jpg
Akyazı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı.Yakınlarını arayıp yayla yolunda araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin telefon sinyali kesildi.Çifte ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.Çifti bulmak üzere çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/hakkinda-kayip-ihbari-olan-cocuk-toprakta-gomulu-halde-bulundu-1101608048.html
türki̇ye
sakarya
akyazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101672134_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_3e96a7aa9f5250924f7a0f532e818b52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, geyve , sakarya, akyazı, kayıp, arama kurtarma
türkiye, geyve , sakarya, akyazı, kayıp, arama kurtarma
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
01:19 10.12.2025 (güncellendi: 01:20 10.12.2025)
Sakarya'da akraba ziyareti sonrası evlerine dönmek için yola çıkan yaşlı çifte ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.
Akyazı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı.
Yakınlarını arayıp yayla yolunda araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin telefon sinyali kesildi.
Çifte ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çifti bulmak üzere çalışmalar sürüyor.