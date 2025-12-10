Türkiye
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
Sakarya'da kayıp yaşlı çift için arama çalışması başlatıldı
2025-12-10T01:19+0300
2025-12-10T01:20+0300
Akyazı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı.Yakınlarını arayıp yayla yolunda araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin telefon sinyali kesildi.Çifte ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.Çifti bulmak üzere çalışmalar sürüyor.
01:19 10.12.2025 (güncellendi: 01:20 10.12.2025)
Sakarya'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan çiftin bulunması için çalışma başlatıldı
© AA / Sakarya İl Jandarma Komutanlığı
Sakarya'da akraba ziyareti sonrası evlerine dönmek için yola çıkan yaşlı çifte ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.
Akyazı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Havva ve 72 yaşındaki Mustafa K. öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek üzere yola çıktı.
Yakınlarını arayıp yayla yolunda araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin telefon sinyali kesildi.
Çifte ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
AFAD İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Çifti bulmak üzere çalışmalar sürüyor.
