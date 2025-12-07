Hakkında kayıp ihbarı olan çocuk toprakta gömülü halde bulundu

Türkiye
SON DAKİKA | Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'a geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. için ailesi 2 gün önce kayıp ihbarında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri çocuğu bulmak için yürüttüğü çalışmalarda çocuğun dayısı tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlendi.Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bir kısmı toprağa gömülü olarak bulunan çocuk Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin yapıldığı A.A., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Darp sonucu başından yaralandığı ortaya çıkan çocuğun dayısı M.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
19:49 07.12.2025 (güncellendi: 19:50 07.12.2025)
© AA / İHH Arama Kurtarma
© AA / İHH Arama Kurtarma
© AA / İHH Arama Kurtarma
Abone ol
Hatay'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümü toprakta gömülü halde bulundu. Tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A. için ailesi 2 gün önce kayıp ihbarında bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri çocuğu bulmak için yürüttüğü çalışmalarda çocuğun dayısı tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğü belirlendi.
Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bir kısmı toprağa gömülü olarak bulunan çocuk Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin yapıldığı A.A., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Darp sonucu başından yaralandığı ortaya çıkan çocuğun dayısı M.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
