Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Gaziantep'te OŞehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.Nedeni henüz bilinmeyen yangın alanına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'te OŞehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede bulunan bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangın alanına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.