Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-adliyeye-sevk-edildi-1101693979.html
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte toplam 8 kişi... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T18:45+0300
2025-12-10T18:46+0300
türki̇ye
mehmet akif ersoy
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg
Uyuşturucu operasyonunda dün gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'la beraberindeki 8 kişi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Soruşturma sürecinde gözaltında bulunan Ersoy’un, çalıştığı Habertürk tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-gozaltina-alindi-1101667935.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_95:0:668:430_1920x0_80_0_0_dbcacadc46d7534df6708c7f7692f7fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet akif ersoy, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
mehmet akif ersoy, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi

18:45 10.12.2025 (güncellendi: 18:46 10.12.2025)
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
© Fotoğraf : Habertürk Tv
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte toplam 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda dün gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'la beraberindeki 8 kişi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürecinde gözaltında bulunan Ersoy’un, çalıştığı Habertürk tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
TÜRKİYE
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Dün, 20:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала