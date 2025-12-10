https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-adliyeye-sevk-edildi-1101693979.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte toplam 8 kişi... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda dün gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'la beraberindeki 8 kişi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Soruşturma sürecinde gözaltında bulunan Ersoy’un, çalıştığı Habertürk tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.
18:45 10.12.2025 (güncellendi: 18:46 10.12.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la birlikte toplam 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu operasyonunda dün gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'la beraberindeki 8 kişi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürecinde gözaltında bulunan Ersoy’un, çalıştığı Habertürk tarafından görevinden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.