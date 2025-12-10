https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/fed-karari-yaklasiyor-faiz-karari-turkiye-piyasasini-nasil-etkileyecek-1101684776.html
FED kararı yaklaşıyor: Faiz kararı Türkiye piyasasını nasıl etkileyecek?
Küresel piyasalar, FED’in 2025 yılındaki son faiz kararına odaklanmış durumda. Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, yeni yılın faiz... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
FED kararı yaklaşıyor: Faiz kararı Türkiye piyasasını nasıl etkileyecek?
Küresel piyasalar, FED’in 2025 yılındaki son faiz kararına odaklanmış durumda. Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, yeni yılın faiz beklentilerini şekillendirecek. Peki, FED’in adımı Türkiye’de döviz kurlarını ve yatırım araçlarını nasıl etkileyebilir?
Küresel piyasalarda gözler, FED ‘in 2025 yılındaki son toplantılarından çıkacak faiz kararlarına çevrilmiş durumda. FED Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmeler, yeni yıla yönelik faiz beklentilerinin şekillenmesinde kritik rol oynayacak. ABD Merkez Bankası’nın 9-10 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantı sonrasında yılın son faiz kararını 10 Aralık’ta TSİ 22.00’de duyurması bekleniyor. Peki FED faiz kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye’de döviz ve yatırım araçları üzerindeki etkileri neler olur?
‘ABD ekonomisinin iyi gitmediği verilerden anlaşılıyor’
Ekonomist Bartu Soral, FED’in faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor ve ABD’nin ekonomiyi bir miktar canlandırmak isteyeceğini belirtiyor:
“Bugün tahminimce FED'in faiz kararı 25 baz puan olacaktır. Yani 0.25'lik bir faiz indirimi olacak ve bence bu faiz indirimlerinin devam edeceği gibi bir mesaj verilecektir. Çünkü ABD ekonomisinin de iyi gitmediği verilerden anlaşılıyor. Yani bir miktar daha canlandırmak isteyeceklerdir”
‘Faiz gelirleri düştükçe gümüş ve altın gibi çalkantılı dünyada da bir güvenli liman görüntüsü veren değerli madenlere ilgi artacak’
Soral, faiz kararının Türkiye’ye etkisinin çok olduğunu belirtirken gümüş ve altın gibi değerli madenlere yönelik şunları söyledi:
“Bize etkisinden çok çünkü Türkiye'deki gümüş ve altın fiyatları dünyadaki gümüş ve altının ons fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Yani piyasa bizde paralel hareket ediyor. Yani farklı değil. Çünkü Türkiye'nin altın talebi dünyadaki talebin çok az bir miktarını oluşturuyor. Bu noktada arz - talep dengesini değiştirmiyor. Dünyada ne olur derseniz zaten olanlar oluyor. Gümüşün son bir haftadaki değerlenmesine baktığımızda yaklaşık %9'luk değerleme var. Altın daha durağan seyrediyor fakat her iki değerli metalin de fiyatı dünyada ons bazında artabilir. Bu bağlamda Türkiye'de de artabilir. Çünkü faiz gelirleri düştükçe bu tip böyle gümüş altın gibi aynı zamanda çalkantılı dünyada da bir güvenli liman görüntüsü veren değerli madenlere ilgiler artacak."
“Gümüşün farklı bir davranış sergilemesi ve son dönemdeki performans aslında epeydir durgun olması ve aslında rekor fiyatlarına da henüz daha gelmemiş olmasından aslında gümüş dengeliyor.”