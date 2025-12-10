https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/fed-karari-yaklasiyor-faiz-karari-turkiye-piyasasini-nasil-etkileyecek-1101684776.html

FED kararı yaklaşıyor: Faiz kararı Türkiye piyasasını nasıl etkileyecek?

FED kararı yaklaşıyor: Faiz kararı Türkiye piyasasını nasıl etkileyecek?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalar, FED’in 2025 yılındaki son faiz kararına odaklanmış durumda. Başkan Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, yeni yılın faiz... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T14:58+0300

2025-12-10T14:58+0300

2025-12-10T14:58+0300

ekonomi̇

bartu soral

fed

ekonomi

faiz

fed faiz kararı

altın

ons altın

gümüş

jerome powell

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100580448_0:25:1139:665_1920x0_80_0_0_b8900fadfaedf89f9d96eec433a16530.jpg

Küresel piyasalarda gözler, FED ‘in 2025 yılındaki son toplantılarından çıkacak faiz kararlarına çevrilmiş durumda. FED Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı değerlendirmeler, yeni yıla yönelik faiz beklentilerinin şekillenmesinde kritik rol oynayacak. ABD Merkez Bankası’nın 9-10 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantı sonrasında yılın son faiz kararını 10 Aralık’ta TSİ 22.00’de duyurması bekleniyor. Peki FED faiz kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye’de döviz ve yatırım araçları üzerindeki etkileri neler olur?‘ABD ekonomisinin iyi gitmediği verilerden anlaşılıyor’Ekonomist Bartu Soral, FED’in faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor ve ABD’nin ekonomiyi bir miktar canlandırmak isteyeceğini belirtiyor:‘Faiz gelirleri düştükçe gümüş ve altın gibi çalkantılı dünyada da bir güvenli liman görüntüsü veren değerli madenlere ilgi artacak’Soral, faiz kararının Türkiye’ye etkisinin çok olduğunu belirtirken gümüş ve altın gibi değerli madenlere yönelik şunları söyledi:“Bize etkisinden çok çünkü Türkiye'deki gümüş ve altın fiyatları dünyadaki gümüş ve altının ons fiyatı dolar üzerinden belirleniyor. Yani piyasa bizde paralel hareket ediyor. Yani farklı değil. Çünkü Türkiye'nin altın talebi dünyadaki talebin çok az bir miktarını oluşturuyor. Bu noktada arz - talep dengesini değiştirmiyor. Dünyada ne olur derseniz zaten olanlar oluyor. Gümüşün son bir haftadaki değerlenmesine baktığımızda yaklaşık %9'luk değerleme var. Altın daha durağan seyrediyor fakat her iki değerli metalin de fiyatı dünyada ons bazında artabilir. Bu bağlamda Türkiye'de de artabilir. Çünkü faiz gelirleri düştükçe bu tip böyle gümüş altın gibi aynı zamanda çalkantılı dünyada da bir güvenli liman görüntüsü veren değerli madenlere ilgiler artacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/altinda-yeni-rekor-sinyalleri-gram-altin-9-bin-lirayi-gorecek-mi-1101675217.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

bartu soral, fed, ekonomi, faiz, fed faiz kararı, altın, ons altın, gümüş, jerome powell