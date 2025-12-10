https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/altinda-yeni-rekor-sinyalleri-gram-altin-9-bin-lirayi-gorecek-mi-1101675217.html

Altında yeni rekor sinyalleri: Gram altın 9 bin lirayı görecek mi?

Altın fiyatları 2025 yılını hareketli geçirdi, zaman zaman günlerce rekor üstüne rekor geldi.Altın neden yükseldi? Hürriyet'e konuşan Hedef Portföy Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erdoğan’a göre 2025, altının küresel jeopolitik ve parasal rejimdeki dönüşümü adeta tek başına omuzladığı bir yıl oldu. “Bu derece keskin bir yükseliş beklentilerin ötesinde olsa da, altını destekleyen yapısal faktörlerin hepsinin aynı anda devreye girmesi, bu tabloyu adeta kaçınılmaz kıldı” diyen Erdoğan, altındaki yükselişin nedenlerini madde madde şöyle sıraladı:Ons altın hedefleri: Onsa altın ne kadar olur?Fon Yöneticisi Kıvanç Manzakoğlu, Trump’ın uyguladığı politikaların doları zayıflatması ve jeopolitik risklere karşı yatırımcının parasının değerini korumak istemesi nedeniyle altına ciddi bir talep olduğunu; bu talebin merkez bankalarının güçlü alımlarıyla da desteklendiğini söyledi. Tüm bunların altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini anlatan Manzakoğlu. “2026’nın ilk çeyreğinde 4 bin 600 dolar hedefi oldukça makul. 2026 genelinde de altının onsunun 5 bin 500 dolar seviyesini görmesini bekliyoruz” dedi. Yurtiçinde gram altının güçlü kalmasını bekleyen Manzakoğlu, bunun enflasyonun ve faizin düşme hızına göre şekilleneceğini vurguladı.Altında rekor üstüne rekorBu yıl beklentilerin de üzerinde artan altın fiyatları, uluslararası bankaların tahminlerini sürekli revize etmesine neden olmuştu. Yurtiçinde alanında uzman birçok isim de öngörülemeyen gelişmelerin etkisiyle birbirinden oldukça uzak tahminlerde bulunabiliyor.Gram altın artacak mı? Gram altın 9 bin lira olur mu?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının 4 bin 380 dolarlık rekor seviyesini yeniden aşması halinde 2025’i 4 bin 500 dolardan kapatabileceğine işaret etti. Pek çok uzman, ons altının bu seviyeye 2026’nın ilk çeyreğinde ulaşılmasını bekliyor. Altının onsunun 2026’nın ilk yarısında 5 bin dolara yükseleceği tahmininde bulunan Yıldırımtürk, “Mevcut durumda, gram altın 2025’i muhtemelen 6 bin TL ila 6 bin 250 TL’den kapatacaktır. Gelişmelere göre 6 bin 500 liradan da kapatabilir. 2026 genelinde ise en düşük 7 bin TL olmasını bekliyorum. Sene sonuna kadar da 9 bin TL’yi rahatlıkla bulur beklentisindeyim” diye konuştu.2026 altın tahminleriAta Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner ise, ons altının 2026 ortasında 4 bin 800-5 bin dolar civarında; Türkiye’de gram altının ise 2026’nın ilk çeyreğinde 6 bin 400-6 bin 600 TL seviyelerinde olabileceği öngörüsünde bulundu.

